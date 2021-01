U petak poslijepodne je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs održao online sastanak sa svim ravnateljima škola. Najavio je moguć povratak u školske klupe za učenike nižih razreda.

Odgovorio je na pitanje kako to da se u školu išlo u vrijeme kad je epidemiološka situacija bila loša, a sad kad je bolja, uglavnom se ide s online nastavom.

"Prošle godine smo pomno pratili epidemiološku situaciju i držali smo stvar sukladno pokazateljima pod kontrolom. Kad je dosegnula u negativnom smislu vrhunac mi smo uspjeli do kraja dovesti polugodište. Tjedan dana prije je uvedena online nastava u srednjim i nastavljena je pauza boravka učenika u školama preko zimskih praznika. Onda smo ih opet presložili ne bismo li dobili dodatnih desetak dana, uključujući vikende i time smanjili gužve u prometu'', rekao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Kaže kako je ova odluka donesena upravo zbog bolje epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj. ''Sada smo došli do jedne bolje epidemiološke slike nego li tada i upravo zbog toga, da se trend oko transportnih problema eventualno pogoršao, idemo oprezno. Prvo ćemo pustiti niže razrede, od prvog do četvrtog za koje smo gotovo 100% sigurni da nisu značajni faktor u širenju zaraze, a onda nakon tjedan, dva, ovisno o epidemiološkoj situaciji poslat dijelove obrazovnog sustava u nastavu 'licem u lice''', kazao je Fuchs.

''Ako situacija bude ovakva, nadam se i bolja, da će se svi učenici vratiti u školske klupe. Ukoliko se ipak online nastava odulji, neki ravnatelji inzistiraju na pisanju ispita uživo. ''Ravnatelji su aktivni, najbolje znaju kako i na koji način iskoristiti određene prednosti u obrazovnom procesu'', rekao je Fuchs.

Čak 17 škola u Banovini je tražilo odgodu nastave koja im je odobrena. Ministar je rekao kako se državna matura se neće pomicati. ''Imajući to u vidu, za učenike s tog područja postoji nekoliko modela kako ćemo to nadoknaditi. U prvom redu to će ovisiti o tome hoće li nadoknada nastave biti potrebna za tjedan ili dva ili nešto duže. O tome će ovisi koji će biti modalitet'', istaknuo je Fuchs.

20 nastavnika najavilo je odlazak iz županije. ''Morat ćemo pronaći nove ljude, 222 djelatnika škola se nalaze izvan područja zahvaćeno potresom. 22 se ne kane vratiti. Onoga koga nema morat ćemo zamijeniti. Kako? Ne znam, ali zamjene se konstatno događaju u obrazovnom sustavu što se tiče nastavnika i učitelja'', zaključio je ministar.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr