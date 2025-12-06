Umrla žena na stubištu u Rijeci: Pronađen i ozlijeđeni muškarac

Teško ozlijeđena žena pronađena je na stubištu zgrade na Trgu Republike Hrvatske u Rijeci oko osam sati u subotu. Unatoč naporima liječnika ona je preminula. Policija je u stanu zatekla i ozlijeđenog muškarca kojeg povezuju s ovim događajem, objavila je primorsko-goranska policija.

Neuspješan pokušaj reanimacije

Postupajući po dojavi policija je na stubištu zgrade zatekla teško ozlijeđenu žensku osobu koja je davala znakove života. Odmah joj je odmah pružena liječnička pomoć, no unatoč pokušaju reanimacije, preminula je.

Muškarac pod nadzorom policije

U stanu je pronađen muškarac s ozljedom vrata, koji se dovodi u vezu s počinjenjem navedenog kaznenog djela, on je zbrinut i pod nadzorom je policije,



U tijeku je provođenje očevida, a kriminalističko istraživanje se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica ovog događaja.

Novi slučaj femicida?

No, u javnosti se već postavlja pitanje je li riječ o novom slučaju femicida dok na drugom kraju Hrvatske traje velika potraga pri čemu valja istaknuti da ovdje nije riječ o dva povezana slučaja.