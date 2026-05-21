NASA-in proračun u maloj hrvatskoj općini: Država im gradi dalekovode, a investitor nema ni dozvole ni svu zemlju

Gotovo 100 milijardi dolara je NASA potrošila kako bi poslala ljude drugi put na Mjesec. Ni dva tjedna nakon toga hrvatsko-američki investitori u Hrvatskoj su najavili jednako nevjerojatan podvig vrijedan više od pola ukupnog novca koji je NASA potrošila u 14 godina.

Na lokaciji predviđenoj za izgradnju ogromnog podatkovnog centra oduševljenja nema. Mještani čiju zemlju investitor pokušava otkupiti strahuju da će život kakav poznaju nestati.

"I onda sam ga ja pitala što će se tu praviti. On je rekao da će tu biti plastenici, da će meni smetati jer ide uz našu zemlju. I onda je on rekao, ako mi nećemo to prodati, da će nas izuzeti iz toga projekta", ispričala je Slavka Bajić iz Pecke.

Boje se izvlaštenja ukoliko ne odu sami jer su investitor Jako Andabak i njegovi ljudi objavili projekt u prisustvu premijera Andrej Plenkovića. Premijer, tri ministra, američki državni tajnik za energetiku i američka veleposlanica prisustvovali su predstavljanju ambicioznog golemog projekta izgradnje podatkovnog centra snage 1GW u Dubrovniku na summitu Inicijative tri mora i tako dali vjetar u leđa investitorima.

Gigantski podatkovni centar Topusko Foto: Provjereno

Gigantski podatkovni centar Topusko Foto: Provjereno

I dok je investitor već na predstavljanju projekta ustvrdio kako nema opasnosti za prirodu i kako posjeduje zemlju na kojoj će projekt biti izgrađen, podaci s terena i iz nadležnih institucija govore nešto sasvim drugo. Za Provjereno iz Ministarstva graditeljstva i Ministarstva zaštite okoliša kažu da nisu zaprimili nikakav službeni zahtjev niti projektnu ili studijsku dokumentaciju.

"Data centri u koje smještamo umjetnu inteligenciju su osobito zanimljivi zbog toga što koriste specijalizirane grafičke kartice koje troše ogromne količine struje", objašnjava Marko Rakar, IT stručnjak.

Toliko ogromne da bi za napajanje Pantheona, prema javno dostupnim izračunima, bila potrebna količina električne energije koju proizvede jedna i pol nuklearna elektrana Krško. Poznato je da je za hlađenje ovakvih postrojenja potrebna ogromna količina vode, no iz Hrvatskih voda su nam odgovorili da ih investitor ništa nije pitao.

"Dakle, takav masivan projekt troši ogromnu količinu vode, znači do 45.000 kubika dnevno, a naše dvije općine zajedno potroše 500 do 600 kubika vode. Tu su se ljudi zabrinuli. I to je ono čega se mi bojimo, da se nama oduzima pravo na pitku vodu da bi se hladili kompjuteri", kazala je Željka Gujić iz Pecke.

Gigantski podatkovni centar Topusko Foto: Provjereno

Gigantski podatkovni centar Topusko Foto: Provjereno

Na internetskoj stranici projekta također se može pročitati da će sve dozvole biti riješene po ubrzanom, odnosno pojednostavljenom postupku, no na upit tko im je to obećao nisu nam odgovorili. Za tolike količine energije u okolici Topuskog ne postoji niti dovoljna količina trafostanica niti dalekovoda.

Osim što otkup zemlje Andabaku ne ide po planu jer se mještani odupiru prodaji, neke od čestica na koje se već upisao potpuno su okružene zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Jasno je - bez državnog zemljišta Andabak ne može okrupniti površinu potrebnu za izgradnju najavljenog projekta, a najavio je nevjerojatnih 450 hektara zemlje.

Ono što je već sad izgledno jest da će stvarna korist za lokalne zajednice u koje dolaze biti vrlo mala. Mještani Topuskog odlučili su se organizirati u otporu. Ne žele otići, a zabrinuti su i za budućnost prirode koja ih okružuje.

"Ali ovo - zadnji put izaći iz ovog sela i zadnji put zaključati ta vrata, to je nepojmljivo! Jer to mi je život. Znači, ja se tu vidim i svoju djecu i roditelje da dožive svoj kraj tu na ovoj zemlji", emotivno je zaključio Mile Bajić iz Pecke.

Do zaključenja priloga ekipa emisije PROVJERENO nije dobila odgovor na pitanja koja su poslali investitoru, a ni poziv na konferenciju za novinare u srijedu u Zagrebu. Državna tvrtka ekspresno najavljuje izgradnju infrastrukture za projekt za koji još nema podataka o utjecaju na okoliš niti javne rasprave. Od najave projekta PantheonAI u Topuskom, mediji su objavili mnoštvo informacija, analiza, usporedbi i otvorili čitav niz pitanja koja zasad ostaju bez odgovora.