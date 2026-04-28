Projekt od 50 milijardi eura stiže u Hrvatsku: "Ovo nas stavlja u top 5 u Europskoj uniji"

Projekt AI razvojnog i inovacijskog centra Topusko – Projekt Pantheon, vrijedan više od 50 milijardi eura, predstavljen je u utorak u okviru poslovnog foruma Inicijative triju mora u Dubrovniku, a potpisano je i pismo namjere između Končar Grupe i investitora na projektu – američkih institucionalnih ulagača predvođenih Ryanom Richom, uz domaćeg partnera Jaku Andabaka.

Riječ je o najsuvremenijem podatkovnom centru ukupne snage 1 GW s raspoloživosti rada iznad dosad najvišeg 'Tier 4' standarda koji se primjenjuje u Europskoj uniji. Centar će sa strateškim partnerom, Grupom Končar, izgraditi vlastitu najsuvremeniju trafostanicu te novih 280 kilometara dalekovoda. Strateški partner Centra Greenvolt izgradit će fotonaponsku elektranu snage 500 MW isključivo za potrebe centra.

Investicije u prijenosnu elektroenergetsku mrežu Hrvatske znatno će povećati sigurnost i stabilnost cijelog sustava, a ujedno povećanjem kapaciteta omogućiti spajanje čak 5.2 GW neiskorištenih izvora obnovljive energije na hrvatski elektroenergetski sustav. Ovim centrom povećat će se broj privatnih proizvođača električne energije prisutnih u Hrvatskoj tako da njihova prisutnost, zbog potencijalnih viškova, može smanjiti cijenu električne energije za građane i gospodarstvo.

Ryan Rich, Jako Andabak, Spiros Martinis Foto: Bozo Radic/Cropix

Centar će koristiti vlastite bunare i ne spaja se na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, rečeno je na predstavljanju. Koristit će vlastite izvore vode i vlastito rješenje za hlađenje sustava. Proces kojim se voda koristi u svrhu hlađenja je isparavanje tako da joj se ni na kakav način ne mijenja kemijski sastav, manji dio vode koji rashladni sustav ne uspije ispariti se vraća putem upojnih bunara u prirodu, drugim riječima u prirodu se na vraća ništa što već nije bilo dio prirode kad se voda crpila. Značajna ulaganja bit će izvršena u proširenje i unaprjeđenje postojeće cestovne infrastrukture, te cijevi za optičku infrastrukturu.

Ukupna ulaganja u infrastrukturu koja se daju državi i društvu, lokalnoj zajednici i županiji – ulaganja u električnu, cestovnu i optičku infrastrukturu - u ukupnoj su vrijednosti od oko 500 milijuna eura, rečeno je. Projekt će donijeti više od 3.000 radnih mjesta u izgradnji, 1.500 kada počne s radom, a posredno će utjecati na otvaranje 6.000 radnih mjesta.

Početak izgradnje AI inovacijskog i razvojnog centra Topusko planiran je u 2027., a početak rada predviđen je za početak 2029.

Podatkovni centar radit će domaća industrija i stručnjaci

Hrvatski partner i suvlasnik Centra Jako Andabak istaknuo je da se tim projektom budućnosti Hrvatska svrstala u sam vrh europske i svjetske tehnološke industrije jer se s najnovijim rješenjima otvara mogućnost razvoja u široj primjeni.

"Projekt smo povjerili domaćim stručnjacima. Bio sam ugodno iznenađen da imamo mnogo naših stručnjaka koji to mogu projektirati, a u suradnji s hrvatskom industrijom gotovo sve i izvesti. Većina će biti rezultat hrvatske pameti i rada. Odlučili smo se za Topusko jer ondje imamo zemlju na kojoj je moguće ostvariti projekt koji neće štetiti prirodi. Izgradnjom čvrste i kvalitetne mreže stvorili smo uvjete za stabilno i sigurno napajanje strujom bez utjecaja na okoliš, što je potvrđeno i studijom. Općina Topusko i Sisačko-moslavačka županija od toga će sigurno imati ozbiljnu korist", rekao je Andabak.

Izvršni partner Pantheon AI-a te predvodnik američkih institucionalnih investitora Ryan Rich izjavio je da je Hrvatska prepoznata kao sigurna, politički stabilna zemlja s obrazovanim ljudima te visokom radnom etikom.

"U hrvatskom partneru Jaku Andabaku našli smo pouzdanog partnera, tehnološki besprijekorno obrazovanog, usredotočenog na cilj, svjesnog visine izazova, ali itekako spremnog savladati ga u partnerstvu s nama. Američka investicijska snaga i hrvatsko znanje spoj su koji će isporučiti ovaj projekt. Nemam nikakve sumnje da će ovu investiciju slijediti i drugi – sada je svima u međunarodnim investicijskim krugovima do kraja jasno da je Hrvatska mjesto za investicije budućnosti u ovom dijelu Europe i svijeta", poručio je Rich.

Predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak istaknuo je da Končar kao elektroenergetska tvrtka ima ulogu u izgradnji trafostanice i dalekovoda te isporuci primarne i sekundarne elektroenergetske opreme poput transformatora, kao i u izgradnji podatkovnog centra.

"Potpisujemo pismo namjere između investitora i Končara u kojem strane iskazuju ozbiljnu namjeru sklopiti niz ugovora u realizaciji određenog dijela projekta. Polako mijenjamo gospodarsku sliku Hrvatske, a posebno elektroenergetsku jer će se promijeniti uvjeti u mreži i nastati nova i ozbiljna elektroenergetska infrastruktura. Dobivamo na sigurnosti i stabilnosti. Na pravom smo putu značajnog povećanja pomaka s ugljikovodika prema vlastitim obnovljivim izvorima energije. Tim smjerom mora ići EU, a Hrvatska je na tom tragu", poručio je Kolak.

Projekt AI rješenja potpisuje Mislav Crnogorac, inženjer s bogatim iskustvom u najprestižnijim svjetskim tehnološkim kompanijama Amazon, Vertiv i Emerson, a koji je projektirao više od 50 data centara diljem svijeta.

"Ovo je nakon obnove države najveći projekt u Hrvatskoj. Ovo nas stavlja u top 5 u Europskoj uniji. Mi uglavnom radimo projekte vani, pa smo zahvalni što se ovo događa u Hrvatskoj. Na projektu će raditi najmanje pedesetak inženjera, ovisno o fazi projekta. Jedan od ciljeva je održivost. Studija utjecaja na okoliš pokazala je da će utjecaj biti minimalan. Što se tiče potrošnje električne energije hrvatska elektroenergetska mreža će se osnažiti kako bi podržala ovaj projekt, a na tu ojačanu mrežu će se omogućiti spoj velike količine obnovljivih izvora energije", rekao je glavni inženjer AI rješenja Mislav Crnogorac iz tvrtke Parsec Lab.

