Maturanti mogu uštedjeti stotine eura: Evo tko sve nudi besplatne pripreme za državnu maturu

Državna matura za školsku godinu 2025./2026. počinje početkom lipnja, a maturanti već sada mogu potpuno besplatno do priprema za najvažnije ispite. Diljem Hrvatske fakulteti, gradovi, studentske udruge i obrazovne institucije organiziraju programe za koje učenici ne moraju ništa platiti.

Najveći besplatni program i ove godine organizira Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Sveučilište već šestu godinu zaredom provodi potpuno besplatne online pripreme za državnu maturu iz Hrvatskog jezika, Matematike i Engleskog jezika. Program je otvoren svim maturantima u Hrvatskoj koji polažu maturu 2026. godine, bez obzira na to koji fakultet planiraju upisati. Pripreme se održavaju preko Microsoft Teamsa u više ciklusa tijekom godine.

Besplatne pripreme nude i studenti zagrebačkog PMF-a kroz projekt Studenti za buduće studente. Studenti Biološkog, Fizičkog, Kemijskog i Matematičkog odsjeka organiziraju potpuno besplatna online predavanja iz Biologije, Matematike, Kemije i Fizike. Projekt se održava već nekoliko godina, a namijenjen je svim maturantima u Hrvatskoj.

U Zagrebu potpuno besplatne pripreme za državnu maturu organizira i Effectus veleučilište. Program uključuje Hrvatski jezik, Matematiku i Engleski jezik, a predavanja se održavaju uživo subotama. Veleučilište navodi da je riječ o programu društveno odgovornog poslovanja kojim maturantima žele omogućiti kvalitetne pripreme bez dodatnih troškova.

Besplatne pripreme nudi i Sveučilište Libertas. Maturanti ondje mogu pohađati pripreme za državnu maturu bez naknade, uz profesore, dodatne materijale i konzultacije.

I gradovi financiraju

Dio gradova odlučio je direktno financirati pripreme svojim maturantima. Grad Imotski svim je učenicima završnih razreda omogućio potpuno besplatan pristup platformi gradivo.hr, koja uključuje videolekcije, skripte, zadatke i simulacije državne mature.

Besplatne pripreme i pomoć maturantima nude i druge institucije. Sveučilište u Zadru organizira besplatne pripreme iz Hrvatskog jezika i Matematike, dok Udruga studenata psihologije Kasper organizira besplatne pripreme iz psihologije.

Maturanti mogu koristiti i potpuno besplatne online platforme za učenje. Portal eMatura nudi besplatne priručnike, planere učenja, probne ispite i druge materijale za pripremu državne mature.

Besplatne materijale objavljuje i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), uključujući: stare mature, ispitne kataloge, ogledne testove, formule, primjere eseja, kriterije ocjenjivanja.

Ljetni rok državne mature za 2026. godinu počinje početkom lipnja, dok jesenski rok kreće u kolovozu.