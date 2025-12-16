Nakon maratonske rasprave usvojen Tomaševićev proračun: "Ponašate se kao iPhone ljevica"

Usvojen je novi zagrebački proračun za 2026. godinu. Ni svi napori oporbe, kao ni većina od 50-ak amandamana nisu usvojeni na Tomaševićev proračun težak tri milijarde i 150 milijuna eura. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje - to je proračun stabilnosti i kontinuiteta svih rekordnih kapitalnih ulaganja te razvoja sa snažnom subvencijom javnog prijavoza i dječjih vrtića.

Nakon maratonske sjednice duge više od devet sati izglasan je proračun, s 40 glasova za i 25 protiv. Na aktualcu su se nizale i povrede Poslovnika, padale su i opomene. Prozivalo se Tomaševića i za stranačke kolege na meti USKOK-a. Ipak, možda se najviše istaknula tema poreza na dohodak.

Zastupnik Mislav Herman (HDZ), vodeći se postupkom Rijeke, postavio je pitanje je li napokon došlo vrijeme da se u Zagrebu smanji maksimalne zakonski dozvoljene stope poreza na dohodak, no Tomašević je odgovorio da nije sve tako jednostavno.

"Zagreb ima više proračunskih korisnika nego itko drugi, Zagreb ima više proračunskih korisnika nego cijela država, njih 330. Uz to, subvencioniramo javni prijevoz, kulturne ustanove i dječje vrtiće..." , rekao je Tomašević.

"To je jedan vid porezne agresije na radnike....imamo jednu socijalno osviještenu ljevicu i ona bi trebala činiti sve da rashode stavi pod kontrolu a ne ponašati se kao iPhone ljevica- skupo, ekskluzivno, i odvojeno od stvarnosti", poručila je Milka Rimac Bilušić iz kluba zastupnika Nezavisne liste Marije Selak Raspudić.

