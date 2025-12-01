Obavijesti Foto Video Pretražite
Podignuta optužnica protiv bivšeg šefa Hipodroma i Tomaševićevih suradnika: USKOK objavio detalje

Piše N. C. , 01. prosinca 2025. @ 09:17 komentari
Osumnjičeni u aferi Hipodrom dovedeni na sud - 6
Osumnjičeni u aferi Hipodrom dovedeni na sud - 6 Foto: Damir Krajac/Cropix
USKOK je podigao optužnicu u aferi Hipodrom.
Podignuta optužnica protiv bivšeg šefa Hipodroma i Tomaševićevih suradnika: USKOK objavio detalje
