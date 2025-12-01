Podignuta optužnica protiv bivšeg šefa Hipodroma i Tomaševićevih suradnika: USKOK objavio detalje

USKOK je podignuo optužnicu protiv pet osoba (1980., 1993., 1969. 1988., 1975.) i jedne tvrtke u aferi Hipodrom. Istraga koja je pokrenuta 30. travnja ove godine proširena je dva puta, u srpnju i u studenom.

Optužene se sumnjiči za kaznene djela zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti, krivotvorenje službene ili poslovne isprave - sve u sastavu zločinačkog udruženja, te trgovanja utjecajem i zlouporabe položaja i ovlasti u pokušaju, navodi USKOK.

Optuženi su Kosta Kostanjević, bivši direktor Ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, Slavko Galić i Domagoj Galić, iz zaštitarske tvrtke Eurolex, Goran Đulić, predsjednik Upravnog vijeća Ustanove za upravljanje sportskim objektima te Jagoda Bončina Franjković, V.d. voditeljice Službe za financije i računovodstvo Ustanove.

Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti:

Optužnicom se se I., II. i III. okr. terete da su se, u razdoblju od 22. studenoga 2023. do kraja studenoga 2024. u Zagrebu, I. okr. - ravnatelj ustanove Upravljanje sportskim objektima (dalje: USO), II. okr. - prvo kao predsjednik uprave VI. okr. društva, a potom kao stvarni voditelj poslovanja VI. okr. društva i III. okr. - voditelj poslova zaštitara VI. okr. društva, povezali u zajedničko djelovanje u cilju stjecanja značajne nepripadne materijalne koristi za sebe i druge naplatom neosnovanih računa VI. okr. društva na teret USO-a.

Nakon što je II. okr. kao predsjednik uprave VI. okr. društva 25. travnja 2023. s Gradom Zagrebom kao središnjim tijelom za nabavu, po ovlaštenju naručitelja USO-a kojeg je zastupao I. okr., po provedenom postupku javne nabave za poslove zaštite objekata pod upravljanjem USO-a, sklopio okvirni sporazum za pružanje usluge privatne zaštite za objekte kojima upravlja USO, kojim je predviđeno pružanje usluge zaštite Hipodroma Zagreb od ukupno 35.240 radnih sati zaštitara za razdoblje od dvije godine, I., II. i III. okr. su realizirali prethodno dogovorene aktivnosti.

U okviru realizacije dogovorenog plana, II. okr. je sukladno uputi III. okr., kontinuirano USO-u ispostavljao račune za poslove zaštite Hipodroma Zagreb s naznakom poslova deložacije, koji poslovi nisu predviđeni provedenom javnom nabavom, u kojim računima je obračunat broj radnih sati zaštitara koji nije stvarno realiziran. Tako su za razdoblje od 22. studenoga 2023. do 31. kolovoza 2024. USO-u ispostavljeni računi VI. okr. društva u ukupnom iznosu od 1.800.135,45 eura, u kojima je neistinito navedeno da je za poslove deložacije realizirano ukupno 242.436 radnih sati. Pritom je III. okr. sastavljao evidencije u koje je unosio neistinite podatke o realiziranim radnim satima, koje evidencije je II. okr. prilagao izdanim računima. Nadalje je I. okr., koristeći svoj položaj ravnatelja USO-a, iako je znao da se ispostavljeni računi ne odnose na poslove zaštite za koje je proveden postupak javne nabave te da broj radnih sati u računima ne odgovara stvarno realiziranom broju radnih sati, kao i da računima nisu priložene evidencije zaštitara kao dokaz o izvršenoj usluzi, nalagao plaćanje tako ispostavljenih računa te je osigurao da se od strane USO-a ne provodi nikakav nadzor ni kontrola izvršenja poslova zaštite.

Slijedom navedenog je za tako neistinito iskazane usluge zaštite s računa USO-a na račun VI. okr. društva isplaćeno ukupno 1.800.135,45 eura. Nakon toga je II. okr. dio novca s računa VI. okr. društva podigao u gotovini, dok je dio novca pribavio po isplatama s računa drugih trgovačkih društava na koja je prethodno ta sredstva doznačio te je I. okr. predao iznos od 450.000,00 eura.

Na opisani način su na štetu USO-a za VI. okr. društvo pribavili nepripadnu korist u iznosu od 1.350.135,45 eura, a za I. okr. u iznosu od 450.000,00 eura.

Također se IV. i V. okr. terete da su, od 16. lipnja do 2. srpnja 2025. u Zagrebu, IV. okr. kao predsjednik Upravnog vijeća USO-a koje upravlja USO-om i imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja USO-a i V. okr. kao vršiteljica dužnosti ravnatelja USO-a koja je ovlaštena organizirati rad i raspoređivati na radna mjesta djelatnike USO-a, nakon što je I. okr., protiv kojeg je bila u tijeku istraga u predmetu USKOK-a zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti u sastavu zločinačkog udruženja i koji je bio u istražnom zatvoru te je dao ostavku na mjesto ravnatelja USO-a kako bi time prestali zakonski razlozi za daljnju primjenu mjere istražnog zatvora, u odnosu na dvoje djelatnika USO-a, koji su u navedenom kaznenom postupku dali izjave i iskaze, postupali s ciljem da ih degradiraju te da pogoduju I. okrivljeniku.

Tako je IV. okr., inače bliski suradnik I. okr., nakon što je kao predsjednik Upravnog vijeća USO-a dostavio podnesak da će I. okr. biti raspoređen na radno mjesto suradnika s nižim koeficijentom za obračun plaće te znajući da je dvoje djelatnika USO-a dalo izjave u svojstvu građana, a potom i iskaze u svojstvu svjedoka u kaznenom postupku USKOK-a, u kojim izjavama i iskazima su iznijeli činjenice koje terete I. okr., koristeći autoritet funkcije koju obnaša, od V. okr. zatražio da iskoristi stupanje na snagu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta USO-a od 24. lipnja 2025. i degradira spomenute djelatnike zbog sadržaja njihovih izjava i iskaza danih u kaznenom postupku protiv I. okr. njihovim rasporedom na niže rangirana i manje plaćena radna mjesta. Osim toga je od nje zatražio da pogoduje I. okr. na način da ga, bez obzira na opravdanost i stvarne poslovne potrebe USO-a, rasporedi na bolje plaćeni posao. Zatim je V. okr., u skladu sa zahtjevima IV. okr., dvoje djelatnika rasporedila na radna mjesta s nižim koeficijentima složenosti poslova od onih koje su imali na dotadašnjim radnim mjestima. Međutim, oni su takve ugovore odbili potpisati. Osim toga je V. okr., kako bi I. okr. rasporedila na mjesto rukovoditelja jednog sektora, od osobe koja je do tada obavljala poslove tog radnog mjesta zatražila da prihvati raspored na niže radno mjesto, što nije realizirano jer je USKOK zatražio dostavu dokumentacije o radnopravnom statusu I. okrivljenika.