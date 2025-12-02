Tomašević poručio: "Nasilje dolazi od desnih, a ne lijevih ekstremista, spinovi Vlade to neće promijeniti"

Nakon obilaska radova na vrtiću i školi u zagrebačkom naselju Borovje gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je antifašistički marš koji je tijekom vikenda podigao dosta bure u javnom prostoru.

Tomašević je rekao da na nedjeljnom maršu nije bio, iako ga je podržao, zato da njegovo pojavljivanje ne bi izgledalo kao da je marš organizirala gradska vlast. U porukama govornika, rekao je, ne vidi ništa problematično.

"Procijenio sam da bi moje pojavljivanje tamo izgledalo kao da je gradska vlast ili stranka Možemo! organizirala taj skup, a nije, nego građani", poručio je Tomašević.

Naglasio je kako je prosvjed podržao zbog sve većeg porasta desnog ekstremizma i nasilja desnih ekstremista, što nije samo njegovo mišljenje, već je na to ukazala i SOA.

"U izvješću za 2024. SOA je jasno rekla da je na ekstremno desnoj sceni izražen trend ekstremizma koji želi ukidanje postojećeg demokratskog ustavnog poretka. Takvo nešto ne postoji za lijeve ekstremiste. Mi nismo imali nasilje od strane lijevih ekstremista, nego pojačane oblike nasilja od strane desnih ekstremista. I bilo kakvi spinovi Vlade neće to promijeniti", poručio je.

Ne vidi da su govornici na prosvjednom maršu rekli bilo što problematično iz perspektive Ustava i ustavnog poretka.

"A vidjeli smo u nedjelju u Rijeci da su ljudi u crnom i s maskama dizali desnicu u zrak u znak fašističkog pozdrava i uzvikivali ustaški poklič, ali to se pokušava ne vidjeti, pa se onda spina na druge stvari i na prosvjed koji je bio u nedjelju i na kojem je bilo 10.000 ljudi u Zagrebu", ustvrdio je.

Tvrdnje da lijeve parlamentarne stranke zagovaraju povratak u Jugoslaviju ocijenio je "potpuno promašenima".

"Ne postoji ni jedna parlamentarna stranka koja bi zagovarala povratak u Jugoslaviju, pa tako ni naša. Uostalom, to nije ni moguće prema sadašnjem Ustavu. Smatram da je Domovinski rat jedan od temelja moderne RH, poštujem sve branitelje koji su dali živote i to pokazujem svake godine u Vukovaru i Kninu", kazao je.

Na pitanje jesu li mu sporne jugoslavenske zastave na prosvjedima gradonačelnik je rekao da je vidio samo zastavu SR Hrvatske, i to ne izvješenu, nego na leđima jedne djevojke. Gradski zastupnici Možemo! koji su sudjelovali na prosvjedu, naveo je, nosili su hrvatsku zastavu, i to službenu, a ne onu s bijelim poljem.

"Što se tiče jugoslavenskih zastava (...), ako postoji nešto nezakonito s time, onda policija treba postupati. Međutim, trebali bi prvo početi postupati od HDZ-a, koji je stavio jugoslavenske zastave na predizborne plakate u Zagrebu", izjavio je Tomašević.

U interesu nam je da se zgrada Vjesnika što prije sruši

Što se tiče nebodera Vjesnika stradalog u požaru i njegova rušenja, Tomašević je rekao da su u komunikaciji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovne. Gradu je u interesu da se ta zgrada sruši što prije te da to sve bude po pravilima struke jer rušenje tako visoke i velike zgrade nije mala stvar i bitno je da sigurnost bude na prvom mjestu, rekao je.

"Nadamo se da će to biti što prije, ali mi ne vodimo taj proces, nego ga vodi država", poručio je Tomašević.

Tomašević je rekao kako je izgradnja premosnice, tj. proširenje ceste kod Vjesnika olakšalo prometnu situaciju, ali da vraćanje u prvobitno stanje može biti tek kad se podvožnjak ponovno otvori, a to se može dogoditi, kao što se čulo od statičara, tek kad se zgrada Vjesnika sruši.

Vezano za časnu sestru za koju je policija utvrdila da je lažno prijavila da je napadnuta, a sama se ozlijedila, Tomašević je ponovio da osuđuje svako nasilje i da prije svega želi časnoj sestri što brži oporavak te da je u interesu javnosti da što prije policija razjasni sve okolnosti.

Na pitanje novinara što je sa slučajem Muzeja za umjetnost i obrt, je li podignuta optužnica protiv bivše računovotkinje koja je taj Muzej oštetila za više od milijun eura, Tomašević kaže kako misli da je ona ispitana, istraga je svakako pokrenuta te poručio da DORH treba pitati kada će biti podignuta optužnica.

Gradonačelnik Tomašević prije konferencije za novinare obišao je radove na izgradnji dječjeg vrtića i dogradnji osnovne škole u Borovju.