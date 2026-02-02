Ponovno u akciji: Lažni policajci varali Zagrepčane, četiri godine kasnije suđenje još nije krenulo

Skupina prevaranata koja je dolijala policiji i tužiteljstvu prije četiri godine - čim je izašla iz istražnog zatvora nastavila je s operacijama pretvarajući se da su lažni policajci.

Ukupno su prevarili gotovo stotinu građana i otuđili im više od milijun eura, a sudski epilog trenutno čekaju opet iza rešetaka.

Organizirana banda s područja Zagreba, koja je glumila policajce i tako varala starije građane, dobila je novu prijavu. Modus operandi bio je uvijek isti, kao i u ovom posljednjem slučaju iz kolovoza - koji je razotkrila zagrebačka policija.

“Jedan od njih pozivao bi građane i lažno im se predstavljao kao policijski službenik te ih lažno navodio da kod kuće ima krivotvoreni novac. Počinitelji su prijetili građanima da čine kazneno djelo ako ne predaju taj krivotvoreni novac i ujedno im nudili pomoć da u Fini zamijene taj novac za nekrivotvoreni”, rekla je Martina Tomašinec, Policijska uprava zagrebačka.

Još prije četiri godine uigrana ekipa na isti je način u nepuna dva mjeseca od gotovo 89 starijih osoba na prijevaru uzela više od milijun eura. Tad su u gluho doba noći uhićeni u velikoj akciji policije i USKOK-a. Za 16 osoba bio je određen istražni zatvor. Optužnica je podignuta godinu poslije.

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 22 okrivljenika zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja i prijevare u sastavu zločinačkog udruženja.

Nakon što im je istekao maksimalan istražni zatvor pušteni su da se brane sa slobode, a čim su izašli ponovno su se bacili u akciju. U rukama policije našli su se nedugo nakon izlaska i to zbog počinjenja istih kaznenih djela.

Nakon novog niza uspješnih prijevara - uhićeni su u još jednoj filmskoj akciji pa se dio prevaranata od rujna prošle godine vratio iza rešetaka. Tad je pronađeno oružje, lažne policijske značke kojim su se služili, novac i manje količine droge.

“Građani bi im nažalost u onom trenutku žurnosti i pritiska, dakle, počinitelji stvaraju osjećaj hitnog odlučivanja bez mogućnosti da žrtva pozove pomoć odnosno traži savjet predavali novac”, rekla je Martina Tomašinec, Policijska uprava zagrebačka.

Optužnica u USKOK-ovom predmetu nakon tri godine je potvrđena, ali suđenje osumnjičenima još uvijek nije počelo

“Radi se o optužnici koja obuhvaća 22 optuženika, a samim time to određuje dinamiku postupanja. Neki od optuzenika se nalaze na slobodi, imaju određene mjere opreza, neki su u istražnom zatvoru, a neki se još nalaze u bijegu. U ovom trenutku predmet se nalazi na Visokom kaznenom sudu gdje se odlučuje o žalbi na produljenje istražnog zatvora. Kad se predmet vrati na Županijski sud u Zagrebu onda će očekivano biti zakazano i prvo ročište za glavnu raspravu”, rekao je Krešimir Devčić, Županijski sud u Zagrebu.

Dok se čeka da ova skupina dočeka pravni epilog - policija ponovno apelira kako državne institucije nikada ne traže hitne novčane isplate telefonom niti dolaze po vaš novac u domove ili na druge javne lokacije.