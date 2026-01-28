Sud u BiH pripadnicima Torcide odredio jednomjesečni zatvor

Općinski sud u Živinicama odredio je jednomjesečni pritvor četrnaestorici pripadnika Torcide koji su u subotu navečer napali navijače Crvene zvezde nedaleko Tuzle, pri čemu su četiri osobe teže ozlijeđene kao i jedan policajac.

Po priopćenju objavljenom u srijedu ujutro, Sud je prihvatio prijedlog Županijskog tužiteljstva u Tuzli o pritvoru jer postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni 24. siječnja 2026. godine organizirano i u većem broju sudjelovali u napadu na simpatizere srpskog nogometnog kluba Crvena zvezda koji je rezultirao težim posljedicama. Napad se dogodio u mjestu Dubrave Gornje, u blizini Međunarodne zračne luke Tuzla, gdje je veća skupina navijača Hajduka napala navijače Crvene zvezde koji su se vraćali s utakmice u Švedskoj.

Osumnjičeni su, prema navodima suda, napali navijače Zvezde palicama, metalnim šipkama, bakljama i drugim predmetima s kojima su im nanesene ozljede.

U tome sukobu sudjelovalo je više desetaka osoba. Policija je po nalogu Tužiteljstva u pritvoru zadržala 14 navijača Hajduka od kojih jedanaestorica imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a trojica u Bosni i Hercegovini.

Četvero navijača Crvene zvezde u napadu je teško ozlijeđeno, među njima je i jedan policijski službenik iz Živinica koji je intervenirao kako bi spriječio nasilje. Više osoba je zadobilo lakše ozljede tijekom napada.

Sud navodi kako se protiv rješenja o 30-dnevnom pritvoru osumnjičeni mogu žaliti Općinskom sudu u Živinicama.