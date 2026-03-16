FOTO Održana komemoracija za preminulu novinarku Milu Moralić

Na komemoraciji za novinarku i urednicu Milu Moralić, održanoj u ponedjeljak u Novinarskom domu u Zagrebu, kolege, prijatelji i suradnici istaknuli su njezinu profesionalnost, hrabrost, predanost novinarstvu i dubok trag koji je ostavila u medijskoj zajednici.

Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva (HND) Hrvoje Zovko rekao je da je smrt Mile Moralić "pretužna" i "nepravedna" te da su novinarska zajednica i društvo u cjelini njezinim odlaskom izgubili mnogo.

"Mila je bila odvažna. U svom kratkom životu podsjetila nas je na ono najvažnije što novinarstvo jest, odnosno uvijek biti na strani slabih i uvijek protiv moćnika", rekao je Zovko.

Podsjetio je i da je Moralić 2025. primila nagradu HND-a za najbolju televizijsku novinarku te istaknuo da će ostati upamćena kao osoba koja je ostavila velik trag u novinarskoj zajednici i kao kolegica koja je pokazivala solidarnost i empatiju.

Novinarka Lana Ružičić oprostila se od Mile Moralić istaknuvši da će je pamtiti po toplini, zajedništvu, novinarskoj predanosti i brizi za slabije. Dodala je i da je Moralić od početka karijere pokazivala da misli svojom glavom, ustvrdivši da je u novinarstvu ostavila snažan profesionalni i ljudski trag.

Novinarka Nataša Božić rekla je da je Moralić bila "čista energija" koja je u novinarstvu donosila rješenja, inovativan pristup i veliku strast. Podsjetila je da je vodila projekt "Zagorka povezuje", bila regionalna koordinatorica projekta "Žene u medijima", sudjelovala u istraživanjima o položaju novinarki i novinara te radila na zaštiti njihovih radnih prava.

"Mila je bila hrabra. Voljela je svoj posao, ali nikada nije zaboravila biti čovjek", rekla je novinarka Maja Sever, dodavši da je velik dio energije posvetila zaštiti profesionalnih i radnih prava novinarki i novinara. Naglasila je da je Moralić u svoj rad unosila analitičnost, profesionalnost, empatiju i snažan osjećaj za društvenu pravdu.

Okupljeni su poručili da će Mila Moralić ostati upamćena po novinarskom radu, ljudskosti i podršci kolegama te da je njezina smrt velik gubitak za novinarsku zajednicu.

Posljednji ispraćaj Mile Moralić održan je u petak na zagrebačkom groblju Šestine. Moralić, rođena 1981. u Splitu, bila je novinarka specijalizirana za unutarnju i vanjsku politiku, poznata po istraživačkom radu, borbi protiv korupcije i društvenih nepravdi te zauzimanju za prava novinara, osobito žena u profesiji.

Novinarsku karijeru započela je na Media Servisu, a potom je šest godina radila na N1 televiziji kao reporterka, urednica Dnevnika te urednica i voditeljica tjednog političkog magazina "Točka na tjedan".