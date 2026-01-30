Jedan klik skupo ga je koštao: Izdano upozorenje policije
Piše D. J. B.,
30. siječnja 2026. @ 11:09
komentari
Iz policije naglašavaju kako je najučinkovitija obrana od prijevara - obrazovanje potencijalnih žrtava o tome kako identificirati prijevarne tehnike.
Podijelite
Osamnaestogodišnjak iz Otočca nova je žrtva internetske prijevare. Kako je izvijestila ličko-senjska policija, mladić je podnio kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare.
Nakon dogovora osoba mu je poslala poveznicu radi unosa podataka za navodno plaćanje i dostavu. Vjerujući da će primiti uplatu, 18-godišnjak je otvorio poveznice i unio svoje bankovne podatke, nakon čega je s njegova računa izvršeno nekoliko nedozvoljenih transakcija u iznosu od 9100 eura.
Policijski službenici poduzimaju mjere i radnje u cilju otkrivanja počinitelja tog kaznenog djela te istovremeno još jednom upozoravaju građane na oprez prilikom internetske prodaje te pozivaju građane da ne poklanjaju povjerenje i osobne podatke bilo kome.
Najučinkovitija obrana od prijevara je obrazovanje potencijalnih žrtava, naglašavaju u policiji. A to može biti svatko od nas na internetu. Podizanje svijesti u društvu kako identificirati takve prijevarne tehnike učinit će korisnike i njihove financije sigurnijima.
Objavljene su informacije o najčešće korištenim financijskim online prijevarama i kako ih izbjeći:
CEO prijevara / direktorska prijevara: varalice se pretvaraju da su vaši šefovi ili nadređeni u organizaciji i prijevarom vas navode da uplatite novčani iznos na lažni račun ili da neovlašteno doznačite novac s poslovnog računa
prijevara s računima: varalice se pretvaraju da su vaši klijenti/dobavljači i navode vas da platite buduće račune na drugi bankovni račun.
Krađe identiteta:
vishing - krađa identiteta pozivom: telefonska prijevara u kojoj vas prevaranti zovu i pokušavaju navesti da otkrijete svoje osobne, financijske ili sigurnosne podatke ili da im uplatite novčana sredstva
phishing - mrežna krađa identiteta lažnim porukama e-pošte: prevaranti vam šalju lažne poruke e-pošte kojima vas pokušavaju navesti na dijeljenje osobnih, financijskih ili sigurnosnih podataka
smishing - krađa identiteta SMS-om: pokušaj je prevaranata da dođu do osobnih, financijskih ili sigurnosnih podataka tekstualnom porukom
krivotvorene mrežne stranice banaka: koristi se lažna e-pošta banke s poveznicom na krivotvorenu mrežnu stranicu te se jednom kada kliknete na poveznicu, koriste razne metode prikupljanja vaših financijskih i osobnih informacija, a stranica izgleda kao i prava mrežna stranica uz nekoliko malih razlika
romantične prijevare: varalice se pretvaraju da su zainteresirane za romantičnu vezu; obično se događaju na mrežnim stranicama za upoznavanje, a varalice često koriste društvene medije ili e-poštu za uspostavljanje kontakta
krađa osobnih podataka: vaše osobne informacije prikupljaju se na kanalima društvenih medija
investicijske prijevare i prijevare u online kupovini: navedu vas da mislite da ste na tragu pametnog ulaganja ili vam daju izvrsnu lažnu online ponudu.