Jedan klik skupo ga je koštao: Izdano upozorenje policije

Osamnaestogodišnjak iz Otočca nova je žrtva internetske prijevare. Kako je izvijestila ličko-senjska policija, mladić je podnio kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare.

Na internetskom oglasniku mladić je oglasio prodaju harmonike, nakon čega mu se preko mobilne aplikacije javila osoba zainteresirana za kupnju.

Nakon dogovora osoba mu je poslala poveznicu radi unosa podataka za navodno plaćanje i dostavu. Vjerujući da će primiti uplatu, 18-godišnjak je otvorio poveznice i unio svoje bankovne podatke, nakon čega je s njegova računa izvršeno nekoliko nedozvoljenih transakcija u iznosu od 9100 eura.

Policijski službenici poduzimaju mjere i radnje u cilju otkrivanja počinitelja tog kaznenog djela te istovremeno još jednom upozoravaju građane na oprez prilikom internetske prodaje te pozivaju građane da ne poklanjaju povjerenje i osobne podatke bilo kome.

Najučinkovitija obrana od prijevara je obrazovanje potencijalnih žrtava, naglašavaju u policiji. A to može biti svatko od nas na internetu. Podizanje svijesti u društvu kako identificirati takve prijevarne tehnike učinit će korisnike i njihove financije sigurnijima.

Objavljene su informacije o najčešće korištenim financijskim online prijevarama i kako ih izbjeći:

CEO prijevara / direktorska prijevara: varalice se pretvaraju da su vaši šefovi ili nadređeni u organizaciji i prijevarom vas navode da uplatite novčani iznos na lažni račun ili da neovlašteno doznačite novac s poslovnog računa

prijevara s računima: varalice se pretvaraju da su vaši klijenti/dobavljači i navode vas da platite buduće račune na drugi bankovni račun.

Krađe identiteta:

vishing - krađa identiteta pozivom: telefonska prijevara u kojoj vas prevaranti zovu i pokušavaju navesti da otkrijete svoje osobne, financijske ili sigurnosne podatke ili da im uplatite novčana sredstva

phishing - mrežna krađa identiteta lažnim porukama e-pošte: prevaranti vam šalju lažne poruke e-pošte kojima vas pokušavaju navesti na dijeljenje osobnih, financijskih ili sigurnosnih podataka

smishing - krađa identiteta SMS-om: pokušaj je prevaranata da dođu do osobnih, financijskih ili sigurnosnih podataka tekstualnom porukom

krivotvorene mrežne stranice banaka: koristi se lažna e-pošta banke s poveznicom na krivotvorenu mrežnu stranicu te se jednom kada kliknete na poveznicu, koriste razne metode prikupljanja vaših financijskih i osobnih informacija, a stranica izgleda kao i prava mrežna stranica uz nekoliko malih razlika

romantične prijevare: varalice se pretvaraju da su zainteresirane za romantičnu vezu; obično se događaju na mrežnim stranicama za upoznavanje, a varalice često koriste društvene medije ili e-poštu za uspostavljanje kontakta

krađa osobnih podataka: vaše osobne informacije prikupljaju se na kanalima društvenih medija

investicijske prijevare i prijevare u online kupovini: navedu vas da mislite da ste na tragu pametnog ulaganja ili vam daju izvrsnu lažnu online ponudu.

Informacije o različitim oblicima internetskih prijevara te savjete kako se zaštiti možete pronaći na internetskim stranicama Ravnateljstva policije policija.gov.hr i kanalu MUP-a na YouTubeu.