Umirovljenoj Riječanki obećao susret sa svjetskom zvijezdom i privatni koncert, a onda je uslijedio šok

Policija gotovo svakodnevno bilježi nove slučajeve internetskih prijevara na štetu građana, a u posljednjih tjedan dana žrtve su bile i osobe s područja Delnica, Malog Lošinja, Opatije i Rijeke. Prema podacima policije, u tim je prijevarama oštećeno petero hrvatskih državljana, a počinitelji pritom koriste sve raznovrsnije i maštovitije metode.

Posebno su istaknuta dva slučaja u kojima su žrtve bile starije žene koje su povjerovale nepoznatim osobama s kojima su komunicirale putem telefona i društvenih mreža.

U jednom slučaju, 80-godišnja Riječanka zaprimila je telefonski poziv nepoznate žene koja ju je uvjerila da je navodno ostvarila znatnu dobit trgovanjem investicijskim dionicama. Kako bi joj novac bio isplaćen, savjetovano joj je da preuzme aplikaciju na mobilni telefon i putem nje dostavi osobne i bankovne podatke. Povjerovavši u obećanu zaradu, žena je slijedila upute, no naknadnom provjerom stanja računa u banci utvrdila je da joj je s računa nepoznatom transakcijom otuđeno 3700 eura.

Drugi slučaj zabilježen je u Delnicama, gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog prijevare na štetu 78-godišnje žene. Ona je prošle godine putem društvene mreže stupila u kontakt s nepoznatim muškarcem koji se predstavio kao menadžer svjetski poznatog glazbenika. U njegovo ime navodno je organizirao susrete s obožavateljima u njihovim domovima te ju je pozvao da se prijavi za "privatni koncert".

Za troškove organizacije zatražio je uplatu od 1000 eura, što je žena, u nadi da će upoznati omiljenog glazbenika, i učinila uplativši novac na inozemni bankovni račun. Kako se obećani koncert nikada nije održao, a komunikacija s navodnim menadžerom je prekinuta, žena je prijevaru prijavila policiji.

Policija ponovno apelira na građane da budu iznimno oprezni prilikom komunikacije i poslovanja putem interneta, osobito kada je riječ o neočekivanim ponudama, obećanjima brze zarade ili zahtjevima za dostavu osobnih i bankovnih podataka. U takvim slučajevima savjetuje se prekid komunikacije i pravodobna prijava policiji kako bi se spriječila daljnja šteta.