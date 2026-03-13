Iranski veleposlanik: "Ne isključujemo mogućnost napada na ciljeve u Europi"

Ali Bahreini, iranski veleposlanik pri UN-u u Ženevi, rekao je da njegova zemlja nije napala civilne ciljeve u regiji Perzijskog zaljeva te je optužio Sjedinjene Države i Izrael za te napade. Inzistirao je na tome da Teheran cilja samo vojne mete.

U intervjuu za Euronews, koji kaže i da postoje dokazi da je Iran stajao iza napada na civilne mete u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji i Katru, Ali Bahreini te je informacije porekao.

"Naše vojne snage dobile su upute da isključivo ciljaju vojne baze koje Sjedinjene Države koriste protiv naše zemlje", rekao je, dodajući da je Iran poslao vrlo jasnu poruku svojim susjednim zemljama da su prijatelji i da pripadaju istoj obitelji, ali ne bi smjeli dopustiti Sjedinjenim Državama da koriste njihovu zemlju i te objekte za napad na Iran.

Novinari Euronewsa na terenu u Dubaiju i Dohi dokumentirali su Teheranove napade na civilne objekte, uključujući zračne luke, stambene zgrade i hotele. Bahreini je odbacio te tvrdnje, nazvavši ih nepotvrđenima.

Kaže i da je Iran spreman sa zaljevskim državama podijeliti informacije o operacijama koje su proveli te provjeriti dokaze koje imaju.

"Bio je velik broj slučajeva u kojima su Sjedinjene Države ili Izrael poduzeli neke operacije u tim zemljama kako bi to pripisali Iranu", tvrdio je veleposlanik, ali nije ponudio dokaze za optužbe.

Također je aludirao da SAD koristi civilne lokacije u regiji Perzijskog zaljeva u vojne svrhe.

"Ponekad američka vojska koristi neke lokacije koje se čine civilnim, ali zapravo se radi o vojnom središtu koje Sjedinjene Države koriste za napad na Iran", rekao je i dodao da u tom slučaju civilni objekti postaju legitimna meta Irana.

Dopisnici Euronewsa na terenu u UAE-u i Katru potvrdili su da civilne lokacije koje je Iran pogodio nemaju veze s američkom ili izraelskom vojskom.

Prije nekoliko dana iranski predsjednik Masoud Pezeškian ispričao se susjednim zemljama u Prezijskom zaljevu zbog napada. Također je rekao da su iranske oružane snage dobile upute da "od sada ne smiju napadati susjedne zemlje niti ispaljivati ​​rakete na njih, osim ako ne budu napadnuti iz tih zemalja". Ta izjava dana je prije nego što je imenovan novi, tvrdokorni ajatolah Modžtaba Hamenei.

Iranski veleposlanik pri UN-u ne isključuje napade na Europu

Od početka rata s Iranom situacija se pogoršala i izvan Bliskog istoka jer je britansku bazu na Cipru napao dron Shahed iranske proizvodnje, a Turska je presrela i dvije iranske balističke rakete dok su ulazile u zračni prostor NATO-a.

Bahreini je rekao da su iranski dužnosnici "odbacili vijesti o bilo kakvom napadu na području Turske".

Ipak, rekao je i da će, kao i u slučaju regije Perzijskog zaljeva, Iran napasti svaku bazu ili objekt koji se koristi za napad na njegovu zemlju.

"Svaki objekt, svaka baza koja se koristi za napad na Iran bila bi legitimna meta naše vojne snage", rekao je za Euronews, ne isključujući napade na Europu.

"Naše vojne snage definirat će svoju obrambenu politiku prema prijetnji i opsegu prijetnji koje su nametnute našoj zemlji", istaknuo je.

Deseci tisuća američkih vojnika stacionirani su diljem Europe u oko 40 vojnih baza.