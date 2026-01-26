Žena iz okolice Osijeka ostala bez tisuća eura: Prevario ju "liječnik iz Libanona", koji je tvrdio da će ju oženiti

Lažima ju je dovela u zabludu da je muškarac, da su u ljubavnoj vezi te da će doći u Republiku Hrvatsku da bi se vjenčali. Žrtva joj u sljedećih šest mjesecije kroz nekoliko transakcija na inozemne račune nepoznatih osoba isplatila ukupno 5000 eura.
Protiv osumnjičene slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
"Pozivamo građane da nepoznatim osobama, koje upoznaju putem interneta ne uplaćuju novac. Sve o prijevarama može se naći na stranici webheroj.hr", napomenuli su iz osječko-baranjske policije.