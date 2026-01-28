Kako se piše - auto osiguranje ili autoosiguranje? Piše se autoosiguranje. Riječ autoosiguranje nastala je dodavanjem stranoga prefiksoida auto- hrvatskoj imenici osiguranje. Riječi tvorene na taj način imaju jedan naglasak i pišemo ih sastavljeno, bez spojnice. Tako je i s ostalim riječima koje imaju taj prefiksoid, kao što su autocesta, autogol, automotoklub, autoportret, autoradio, autoservis i dr. Idućeg mjeseca moram obnoviti autoosiguranje. Autoosiguranje je obvezno, dok kasko-osiguranje nije.