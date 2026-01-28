FOTO Seks-afera trese susjedstvo, objavljene poruke: "Sama sebi si završila karijeru. Doći ćeš kad tad"

Mirjana Pajković, bivša državna tajnica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore, objavila je na društvenim mrežama dio kompromitirajuće prepiske nakon što su javno objavljene njezine eksplicitne snimke.

Pajković tvrdi da je bila izložena prijetnjama i ucjenama Dejana Vukšića, bivšeg ravnatelja Agencije za nacionalnu sigurnost (ANB) i savjetnika za sigurnost predsjednika Crne Gore.

Na Instagramu je pod "Prijetnje" objavila poruke i audio-snimke razgovora s Vukšićem, za koje tvrdi da dokazuju da joj je prijetio objavljivanjem kompromitirajućih fotografija i videa. Navodi da je bila izložena ekstremnom nasilju kad joj je prvi čovjek do predsjednika države, nekadašnji čelnik obavještajne službe, uporno prijetio da za nju neće biti mjesta ni života u Crnoj Gori.

"On je to meni rekao osobno nakon što sam odbila postupiti onako kako je on od mene tražio" navela je Pajković za Web televiziju.

Dejan Vukšić Foto: Instagram/Vlada Crne Gore

Čuje se kako joj Vukšić govori da će "cijela Crna Gora morati vidjeti", aludirajući na eksplicitni sadržaj koji se kasnije pojavio u javnosti. U jednoj od poruka Vukšić joj piše: "Sama si završila karijeru", na što mu ona odgovara: "Nemoj mi prijetiti".

Poruke Pajković - Vukšić Foto: Instagram/Screenshot

Dejan Vukšić je krajem prošle godine dao ostavku na mjesto ravnatelja ANB-a, nakon što su u javnost izašli eksplicitni videozapisi Mirjane Pajković. Vukšić je optužio Pajković da mu je "u listopadu 2024. ukrala mobitel, koji je potom zloupotrijebljen". Također je optužio Pajković da je povezana s klanom Kavačić, što je ona demantirala.

Prijetnje s fiksnog telefona predsjednika države

Pajković je prethodno izjavila da su prijetnje stizale čak i s fiksnog telefona iz ureda predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, gdje je Vukšić radio kao savjetnik. Kako tvrdi, pokušala se obratiti predsjedniku za pomoć.

Poruke Pajković - Vukšić Foto: Instagram/Screenshot

"Imala sam njegov broj telefona, poslala sam mu pristojnu, uljudnu poruku i poslala sam mu videozapise prijetnji njegovog savjetnika. Nisam dobila odgovor. Bili smo zajedno na konferenciji povodom Dana ljudskih prava, što je velika ironija. Svi smo prije svega građani, a onda nositelji dužnosti. Slušala sam predsjednika države, potpredsjednika vlade, vrhovnog tužitelja, suca Vrhovnog suda, svi su puni prava. S druge strane sjedila je pučka pravobraniteljica, moja ministrica i žrtva ekstremnog nasilja“, rekla je Pajković, misleći na sebe.

Govoreći o reakciji predsjednika države, izjavila je da je dobila poruku da treba šutjeti o prijetnjama.

Vukšić je u priopćenju odbacio sve optužbe Pajković navodeći kako je prvi put eksplicitne snimke vidio kad su se počele širiti društvenim mrežama. On navodi da mu je Pajković u listopadu 2024. godine uzela mobilni telefon koji je potom zloupotrijebljen te da je tada nastala sporna audio-snimka na kojoj se čuje da on njoj prijeti. Poziv je bio s fiksnog telefona iz kabineta predsjednika Jakova Milatovića.

Mirjana Pajković podnijela je kaznene prijave za prijetnje i osvetničku pornografiju koja je u Crnoj Gori kazneno djelo, no Tužiteljstvo se još nije oglasilo jer su u fazi izvida te se ne zna hoće li afera dobiti i sudski epilog.