UŽIVO Plenković predstavio Ćorića i odgovorio oporbi: "Za dobrim konjem se praši"

Plenković odgovorio Grmoji Plenković je Grmoji rekao da ne zna na koje točno pitanje treba odgovoriti, na što mu je Grmoja poručio da navede racionalne razloge za izbor Ćorića. "Prvo, nema repova. Mislio sam da je narastao neki rep, ali repa nema. Mislim da dužnost ministra financija mora biti netko kompetentan, tko ima iskustvo i tko se u 10. godini mandata moje Vlade neće upoznavati s time što je Ministarstvo financija. Takvih ljudi nema puno", poručio je Plenković.

Grmoja nasmijao Plenkovića i Ćorića Mostovac Nikola Grmoja rekao je da ne zna zašto je Plenković predložio Ćorića. "Mogu samo pretpostaviti da ga predlažete jer su vas i Tomo Medved i Ivan Anušić pretekli što se tiče popularnosti pa ne želite da bude neki populran ministar financija. Mislim da je to u pitanju jer ne mogu naći logiku za imenovanje", napomenuo je i nasmijao Ćorića i Plenkovića.

Optužbe protiv HNB-a Mostovac Miro Bulj pitao je Plenkovića zašto dovodi ministra iz HNB-a, a HNB je krivio da ne radi dovoljno po pitanju inflacije. "Čitajte zakon. Koja je glavna zadaća HNB-a? Stabilnost cijena. Nema druge zadaće osim te. Ja ću kao predsjednik Vlade možda u nekom trenutku reći da bi bilo dobro učiniti nešto više, ali ne u narativu da optužujem ili tražim najvećeg krivca", odgovorio je premijer.

Borba s inflacijom SDP-ovac Boris Lalovac rekao je da postoji velik problem vezan za inflaciju i pitao kako će se Vlada i HNB s njome boriti. "Uspjeli smo suspregnuti sve vezano za energetsku krizu, koju građani nisu osjetili na računima. Što se tiče današnjih mjera, za 100 proizvoda su još uvijek ograničene cijene", odgovorio je Plenković. "S nizom paketa pomoći smo učinili jako puno, a dio je i društvene odgovornosti svih aktera da malo više računa vode o široj dobrobiti i malo manje o vlastitoj dobiti", dodao je.

Plenković: "Za dobrim se konjem praši" Plenković je, odgovarajući na komentar HDZ-ovca Anton Kliman o današnjoj saborskoj raspravi, rekao da je zanimljivo da se toliko puno raspravlja o ostavci ministra financija Marka Primorca. "To je već samo po sebi indikativno. Zadnju put, kad jedna kolegica odlazila iz Savjeta HNB-a u Europsku središnju banku, nije se nitko javio. To znači da se za dobrim konjem praši. Karikiram malo, ali mislim da je to dobro i korisno", poručio je.

Ćorić: "Nemam potrebe da se dulje predstavljam" "Nema potrebe da se nešto dulje predstavljam jer smo ovu proceduru prošli već više puta", rekao je Ćorić te ukratko objasnio svoj dosadašnji karijerni put. "Na poziv predsjednika Vlade, gospodina Plenkovića, tu sam da bih zamolio potporu za svoj mandat. Vjerujem da će rasprava po pitanju fiskalne politike, ali i mog dosadašnjeg rada, ići u raznim smjerovima pa bih uvodno predstavljanje skratio da ostavim prostora za to", zaključio je.

Plenković: "Očekujem stručan i kolegijalan angažman" Premijer Plenković rekao je da Ćorić poznaje sve članice i članove Vlade te će njegov povratak u Vladu biti bezbolan, brz i učinkovit. "Od njega očekujem angažman koji je stručan i kolegijalan. Ministri financija su, s obzirom na broj prijedloga koje Ministarstvo generira prema Saboru, vrlo često ovdje, s vama", napomenuo je. "Siguran sam da ćete ga viđati, osobno ga i poznajete. Mnogi od vas ste tu iz istoga kraja tako da je, gospodine Lalovac, ovo moglo biti na razini gradskoga vijeća, ali u Saboru je", dodao je.

Plenković predstavlja Ćorića Predsjednik Odbora Boris Lalovac je rekao da će uvodno premijer Plenković predstaviti kandidata, a da će nakon njega vremena za predstavljanje imati i sam Ćorić. U raspravi nakon predstavljanja prednost će imati članovi Odbora.

Plenković o Ćoriću Plenković je uoči sjednice Odbora rekao da je Ćorić odmah prihvatio njegov poziv za povratak u Vladu. "U najboljim je godinama da bi dao maksimum u javnom poslu i uvjeren sam da će raditi ono što je radio i Marko Primorac te provoditi program Vlade", napomenuo je premijer.

