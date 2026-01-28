Ova zimska zabava krije velike opasnosti! Ako propadnete kroz led, odmah ovo napravite

Iako se klizanje po zaleđenim jezerima i rijekama može činiti lako dostupom i besplatnom zimskom zabavom, ono krije velike opasnosti s teškim posljedicama pa čak i smrti.

"Vlastitim okom laiku je teško procijeniti debljinu leda. Ljudi to rade na vlastitu odgovornost, ali to je izrazito nepromišljeno i opasno. Ne znate što će se desiti, ne znate koliko je duboko", upozorio je Petar Kecman iz zagrebačkih vatrogasaca, nakon što su građani zimske radosti preselili na zaleđeno zagrebačko jezero Jarun.

Odgovori građana pak nisu pokazivali nikakvu odgovornost. “Ionako idem mic po mic. Vrijedno mi je rizika, ne znam. Oslobađa mi dopamin, serotonin, adrenalin", rekla je tada jedna od klizačica.

Zaleđeno jezero, ilustracija Foto: Getty Images

No, što ako led pukne, a vi propadnete?

Pad u ledenu vodu nosi nekoliko opasnosti, koje se odnose na šok organizma izazvan hipotermijom odnosno stanjem u kojem tijelo gubi toplinu brže nego što je proizvodi te na pada 35 °C.