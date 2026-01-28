Ova zimska zabava krije velike opasnosti! Ako propadnete kroz led, odmah ovo napravite

"Vlastitim okom laiku je teško procijeniti debljinu leda. Ljudi to rade na vlastitu odgovornost, ali to je izrazito nepromišljeno i opasno. Ne znate što će se desiti, ne znate koliko je duboko", upozorio je Petar Kecman iz zagrebačkih vatrogasaca, nakon što su građani zimske radosti preselili na zaleđeno zagrebačko jezero Jarun.
Odgovori građana pak nisu pokazivali nikakvu odgovornost. “Ionako idem mic po mic. Vrijedno mi je rizika, ne znam. Oslobađa mi dopamin, serotonin, adrenalin", rekla je tada jedna od klizačica.
No, što ako led pukne, a vi propadnete?
Pad u ledenu vodu nosi nekoliko opasnosti, koje se odnose na šok organizma izazvan hipotermijom odnosno stanjem u kojem tijelo gubi toplinu brže nego što je proizvodi te na pada 35 °C.
Ne paničarite - U svakom izvanrednom slučaju, pa tako i u ovom, prvi je savjet – nemojte paničariti. Panika uzrokuje ubrzani gubitak topline tijela i razumnog razmišljanja, a upravo je to ono što će vam biti u ovom trenutku potrebno.
Ne skidajte odjeću - Iako na sebi vjerojatno imate puno debele zimske odjeće koja se sada natopila ledenom vodom, u ovom je trenutku nemojte skidati jer i to uzrokuje gubitak energije.
Okrenite se natrag - Okrenite se prema smjeru iz koje ste došli jer je taj dio leda do sada već izdržao vašu težinu. Nikako ne krećite prema svježem ne prehodanom ledu.
Budite vodoravno, a ne okomito - Raširite ruke preko ruba rupe kroz koju ste pali. Tijelo postavite u vodoravan položaj kao da plivate te “isplivajte” van preko ruba klizeći trbuhom. Nikako se nemojte pokušavati popeti na led dizanjem noge jer će to samo lomiti njegov rub.
Puzite do kopna - Nakon izlaska nikako ne ustajte, već nastavite puziti sve dok ne dođete do kopna. U ležećem položaju će se vaša težina rasporediti na veću površinu kako bi izbjegli ponovno pucanje leda.
Skinite odjeću - Čim dođete na sigurno, odmah skinite mokru odjeću, utoplite se i potražite liječničku pomoć.