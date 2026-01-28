Izgorjela poznata zagrebačka pizzerija

Veliki požar uznemirio je jutros građane istočnog dijela Novog Zagreba.

Vatrena buktinja zahvatila je poslovno stambenu zgradu u Jakuševčkoj ulici. Uznemireni građani nešto prije 5 sati ujutro vidjeli su otvoreni plamen iz zgrade te su hitno pozvali vatrogasce koji su brzom intervencijom požar uspjeli ugasiti.

Izgorio je objekt u kojem se nalazi poznata pizzerija Doomsday, površina zahvaćena požarom je 10 x15 metara, a vatra je kroz dimnjak došla na krov zgrade gdje je oštećeno i 5 kvadratnih metara krova, izvijestili su vatrogasci.

Trenutno se radi dogašivanje i raskapanje te pregled prostora zahvaćenog požarom, javili su vatrogasci, a u istoj se zgradi nalaze i stanovi u koje se proširio dim pa se i oni otvaraju i provjetravaju.

Vatrogasci ostaju na požarištu zbog detaljnog pregleda i detaljne provjere ventilacija i dimovodnih kanala, izvijestili su.

I zagrebačke policije izvijestili su kako još nije utvrđen razlog izbijanja požara u ugostiteljskom objektu u prizemlju stambene zgrade te da su sve osobe koje su se nalazile u zgradi, pravovremeno i na siguran način napustile zgradu dok za vrijeme izbijanja požara u ugostiteljskom objektu nije bilo prisutnih osoba.

Požar su ugasili vatrogasci, nije bilo ozlijeđenih osoba dok je materijalna šteta zasad neutvrđena. Očevid slijedi kao i kriminalističko istraživanje.