Razgovarali Plenković i Milanović, stigla reakcija s Pantovčaka: "Hrvatska neće u Trumpov odbor za mir"

Hrvatska u ovom trenutku neće pristupiti Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je u srijedu premijer Andrej Plenković koji je o toj temi danas kratko telefonski razgovarao s predsjednikom Zoranom Milanovićem, poručivši mu da vladi nije potreban "nekakav asistent" da zauzme svoj stav.

"Ono što mogu reći da je stav Vlade i stav parlamentarne većine da u ovom trenutku Hrvatska ne bi pristupala Odboru za mir iz niza razloga, nakon temeljitih analiza. Priopćili smo mu to, on je rekao da je on svoj stav komunicirao danas javno i nemam tome više što dodati", rekao je Plenković novinarima uoči sjednice Odbora za financije na kojem će predstaviti kandidata za ministra financija Tomislava Ćorića.

Premijer je rekao da se "kratko telefonski čuo" s predsjednikom. "S obzirom da je prošlog tjedna on komunicirao da bi htio nešto o tome znati i da se ne može ništa bez njega odlučiti pa sam shvatio jutros da je davao neke izjave, a nisam imao vremena pročitati. Ni sad nisam imao vremena to pročitati", rekao je Plenković, dodavši da će poslije više reći o razlozima odbijanja Trumpove pozivnice.

Milanović je ranije u srijedu rekao da ga je premijer pokušao nazvati "preko posrednika" i da sluti da Plenković želi njegovu podršku kako bi odbio poziv u Trumpov Odbor za mir.

Odgovor s Pantovčaka

O telefonskom razgovoru oglasili su se i iz Ureda predsjednika.

"Predsjednik Milanović prenio mu je svoj stav, koji je danas već javno rekao, kako je inicijativa američkog predsjednika Donalda Trumpa pravno utemeljena na Rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Iako treba pozdraviti inicijativu koja pridonosi miru na Bliskom Istoku, stav je predsjednika Milanovića kako Republika Hrvatska ne treba sudjelovati u Odboru za mir, a što je u razgovoru prenio i predsjedniku Vlade RH", priopćeno je.