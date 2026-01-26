Registracija je sve skuplja? Ovih 6 savjeta pomaže smanjiti cijenu osiguranja vozila

Cijene obveznog autoosiguranja u posljednjih nekoliko godina porasle su u prosjeku 20 do 30 % kod svih osiguravatelja, a razlog nije samo inflacija. Sve su skuplji popravci vozila zbog rasta cijena rezervnih dijelova, modernije i skuplje opreme te veće satnice autoservisa i troškova rada.

Istodobno rastu i troškovi liječenja nakon prometnih nesreća, pa danas više od polovice prikupljenih premija odlazi na isplatu šteta, koje su iz godine u godinu sve skuplje. Podaci Hrvatskog ureda za osiguranje potvrđuju i rast broja te iznosa likvidiranih šteta, zbog čega je polica često skuplja čak i vozačima koji nisu imali nijednu nezgodu.

Što onda vozači mogu učiniti kako bi platili manje?

Iako su opći trendovi nepovoljni, vozači u Hrvatskoj i dalje imaju niz konkretnih mogućnosti za uštedu. O tome smo razgovarali sa stručnjacima s portala za online ponudu auto osiguranja Osiguraj.me, koji imaju desetogodišnje iskustvo i znaju na što obratiti pažnju.

1. Usporedite ponude više osiguravatelja

Stručnjaci navode da u borbi za tržište osiguravajuće kuće često mijenjaju cijene, čak i nekoliko puta unutar iste godine. Također, ističu da osiguranje koje je prošle godine bilo najpovoljnije ne mora biti najpovoljnije i ove godine.

Kao i kod bilo koje druge kupovine, usporedba je ključna. Iako mnogi vozači policu biraju „po navici“, uz specijalizirane online platforme koje objedinjuju ponude više osiguravatelja već 30 dana prije isteka police, usporedba cijena i uvjeta nikad nije bila jednostavnija. Na taj način možete pratiti njihovo kretanje kako se bliži datum vaše registracije.

Usporedite ponude osiguravajućih kuća (Foto: Getty Images)

2. Odaberite veću franšizu

Jedan od učinkovitijih načina za smanjenje cijene police je odabir veće franšize, odnosno dogovor da u slučaju štete sami snosite dio troška. Time osiguravatelj preuzima manji rizik, pa je i premija osiguranja niža. Takav model vrijedi i za obvezno autoosiguranje i za kasko-osiguranje, iako su pravila u kasku znatno fleksibilnija.

Franšiza predstavlja unaprijed definirani iznos ili udio štete koji osiguranik plaća sam prije nego što osiguranje isplati ostatak, a može biti odbitna ili integralna. Kod odbitne franšize naknada se umanjuje za dogovoreni iznos, dok kod integralne osiguranje uopće ne isplaćuje štetu ako je ona manja od visine franšize. Iako zahtijeva nešto veći oprez i razumijevanje uvjeta police, franšiza može biti dobra opcija za vozače koji rijetko imaju štete jer osim niže cijene osiguranja potiče odgovorniju i pažljiviju vožnju.

Stručnjaci napominju da je puni kasko izvrstan proizvod za puno pokriće cijelog iznosa štete, ali franšiza je sjajan alat kada želite smanjiti cijenu kasko-osiguranja, samo pripazite da ste dobro razumjeli uvjete svoje franšize. Ističu da je glavna svrha kasko-police da vas zaštiti od velikih šteta koje predstavljaju značajan finacijski udar. Kasko s franšizom je sjajan način da se zaštitite od takvih značajnih šteta uz razumnu cijenu. Uz ugovorenu franšizu osiguranik sam snosi manji dio štete, koji, kako navode, najčešće iznosi od 150 do 800 eura.

3. Obnovite policu ranije i iskoristite akcije

Policu obveznog osiguranja možete obnoviti i do 30 dana prije isteka stare bez gubitka dana pokrića. To vam omogućuje da uhvatite povoljniju cijenu ili akciju ako neki osiguravatelj nudi popuste u tom razdoblju.

Iz Osiguraj.me će vas, navode nam njihovi stručnjaci, tri puta podsjetiti da provjerite cijene kako ne biste zaboravili tu mogućnost. Tu ušteđenu razliku shvatite kao da vam je polica osiguranja "poklonila" punjenje rezervoara goriva, a do koje razine, ovisi o vama.

Osiguraj.me je prva potpuno digitalna platforma i agregator za osiguranje u Hrvatskoj (Foto: Osiguraj.me)

4. Pažljivo izaberite vrstu pokrića

Obvezno autoosiguranje (AO) pokriva štetu trećim osobama i zakonska je obaveza. No dodatna pokrića poput asistencije, zaštite bonusa, zamjenskog vozila ili pokrića stakla nisu uvijek nužna i povisuju cijenu police.

Ako puni kasko nije opcija, djelomični kasko pokriva specifične rizike poput loma stakala, naleta životinja ili elementarnih nepogoda, često uz znatno nižu premiju.

Stručnjaci nam ističu da određene osiguravajuće kuće nude zaštitu od krađe vozila u sklopu djelomičnog kaska. Napominju da se kod različitih osiguravajućih kuća to različito zove te da imaju različite uvjete što se tiče starosti vozila na kojem se ta polica može ugovoriti, zato provjerite prije nego se odlučite kod koga ćete se osigurati.

Ugovorite AO i kasko kod istog osiguravatelja Foto: Getty Images

5. Jednokratno plaćanje može donijeti popust

Mnogi osiguravatelji daju popust od oko 5 % ako policu platite jednokratno umjesto na rate. To posebno može pomoći ako kombinirate taj popust s drugim uštedama.

Imate 30 dana za obnovu police bez prekida pokrića, a datum ostaje isti kao originalni. Stučnjaci pozivaju da iskoristite taj prozor i uplatite jednokratno krajem ili početkom mjeseca kad stigne plaća. Za primjer navode: ako polica ističe 1. 2., obnovite policu unutar 30 dana kada imate svjež novac, ostvarite popust od 5 % i platite bez stresa za cash flow.

6. Ugovorite AO i kasko kod istog osiguravatelja

Mnogi osiguravatelji nude paket popust ako ugovorite obvezno osiguranje (AO) i kasko-osiguranje kod istog pružatelja i obje police su aktivne istovremeno. Primjerice, kombinacija obveznog osiguranja i djelomičnog kaska može stajati oko 730 eura godišnje, a uz popust od 10 posto ušteda iznosi više od 70 eura. Kod pune kasko police ta se ušteda penje na 100 eura ili više godišnje, osobito ako se u paket uključe dodatne opcije poput asistencije ili zaštite bonusa.

Stručnjaci ističu da taj popust može ići i do 15 % ako kombinirate obvezno osiguranje (AO) i kasko kod istog osiguravatelja. Napominju da je važno da obje police moraju biti aktivne istovremeno – ako jedna istekne ili se prekine prije druge, popust se ne gubi ili ne primjenjuje na obnovi. Provjerite datume isteka pri kupnji (npr. obje od 1. 4. 2026.) i uskladite ih unutar 30-dnevnog prozora obnove. Kombinirajte s jednokratnim plaćanjem za maksimalnu uštedu.

U slučaju da vam pojedini dijelovi i dalje nisu u potpunosti jasni ili imate dodatna pitanja, informacije i pojašnjenja možete potražiti kod stručnjaka s portala za online ponudu autoosiguranja Osiguraj.me, koji će vam odgovoriti na nedoumice i pomoći da lakše pronađete optimalnu policu.