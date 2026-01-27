Zaraza opet hara: Bolnica zabranila posjete na tri odjela

Opća bolnica Dubrovnik obavijestila je u utorak da su zbog povećane incidencije sezonske gripe privremeno zabranjeni posjeti na tri odjela Službe za internističku djelatnost - riječ je o odjelima za pulmologiju, gastroenterologiju i opću internu medicinu.

Po podacima Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, prvi prijavljeni slučajevi gripe u najjužnijoj hrvatskoj županiji zabilježeni su krajem rujna i početkom listopada prošle godine.

Do 27. siječnja ukupno je prijavljeno 1578 oboljelih od gripe, od čega najviše u Dubrovniku (941), a potom slijede Metković (390), Ploče (183) i Korčula (64). Najveći je broj prijavljenih oboljelih od gripe u predškolskoj i školskoj dobi. Zbog komplikacija bolesti 66 osoba je bilo hospitalizirano.

"U prošlom tjednu imali smo 40 novih prijava, a hospitalizirano je devet osoba. Polako silazimo u broju oboljelih. Imali smo prije dva tjedna 82, prošli tjedan 49, a ovaj tjedan 40 prijava", rekao je Hini voditelj Službe za epidemiologiju županijskog Zavoda za javno zdravstvo Miljenko Ljubić.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji ove sezone cijepilo se oko 8000 osoba, a među njima najviše starijih od 65 godina.