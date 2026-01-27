Poznate kompanije povlače dječju hranu diljem Europe: Istražuje se smrt dviju beba

Nakon globalnog povlačenja mliječnih formula za dojenčad koje su provele neke od najvećih svjetskih kompanija, francuske vlasti istražuju smrt dvoje dojenčadi za koju se navodi da su konzumirala Nestléove formule obuhvaćene opozivom zbog kontaminacije cereulidom.

Zasad nije znanstveno utvrđena uzročno-posljedična veza, kazali su iz francuskog Ministarstva zdravstva za Euronews. Nestlé je priopćio da nastavlja pratiti razvoj situacije te u potpunoj transparentnosti surađuje s nadležnim tijelima, pružajući sve potrebne informacije.

Vlada Flandrije u Belgiji potvrdila je da se nakon konzumacije kontaminirane Nestléove mliječne formule jedno dojenče u siječnju 2026. razboljelo: "Dijete je povraćalo i imalo vodenasti proljev, ali srećom oporavilo se u potpunosti nakon desetak dana. Analizom uzoraka stolice potvrdili smo da je bolest bila uzrokovana kontaminacijom cereulidom iz Nestléova mliječnog proizvoda“, rekao je glasnogovornik Odjela za skrb Joris Moonens.



Nadležne službe potvrdile su da serijski broj mliječnog proizvoda koji je izazvao bolest kod dojenčeta u Flandriji pripada serijama obuhvaćenima povlačenjem s tržišta na razini cijele Belgije.

Što je cereulid i kakve posljedice ima za dojenčad?

Cereulid je toplinski stabilan toksin koji proizvodi bakterija Bacillus cereus, a može se razvijati u hrani. Najčešći simptomi moguće infekcije su povraćanje i proljev koji se javljaju vrlo brzo nakon konzumacije mlijeka – između 30 minuta i tri sata, a simptomi su vrlo slični želučanoj virozi.



Kontaminacija je započela početkom prosinca prošle godine. Nestlé Francuska je 10. prosinca objavila povlačenje mliječne formule za dojenčad proizvedene u njihovoj tvornici u Nunspeetu u Nizozemskoj, zbog sumnje na kontaminaciju cereulidom.



Utvrđeno je da kontaminacija potječe od jednog kineskog dobavljača ARA ulja (arahidonske kiseline), ključnog sastojka premium formula za dojenčad.

Od kraja prosinca 2025. svi proizvođači mliječnih formula za dojenčad u svijetu koji koriste ARA ulje tog dobavljača moraju provesti vlastitu procjenu rizika kako bi osigurali sigurnost gotovih proizvoda, priopćilo je francusko Ministarstvo poljoprivrede.

Početkom siječnja 2026. Nestlé je proširio povlačenje i na druge serije mliječnih formula u čak 60 zemalja, što je preraslo u jedno od najvećih povlačenja u povijesti kompanije. Opoziv je obuhvatio više robnih marki, uključujući SMA, Beba, Guigoz i Alfamino.

Kompanija Nestlé Adriatic d.o.o. započela je dobrovoljni i preventivni opoziv ograničenih serija određenih NAN formula za dojenčad u Hrvatskoj, u suradnji s Državnim inspektoratom RH.

U siječnju je francuska tvrtka Lactalis obavijestila nadležna tijela da procjenjuje situaciju, s obzirom na mogućnost da su pojedine serije sadržavale arahidonsko ulje istog dobavljača.



Nakon provedene analize, Lactalis je zaključio da postoji mogući rizik povezan s određenim serijama mliječnih formula na tržištu te je povukao serije proizvoda marke Picot, koje su distribuirane u 18 zemalja. Zahvaćene serije bile su u prodaji od siječnja 2025., s rokovima trajanja do ožujka 2027.

Danone je također potvrdio povlačenje određenih serija zbog moguće kontaminacije cereulidom u ARA ulju, ponajprije proizvoda marke Aptamil i povezanih brendova diljem Europe, Ujedinjenog Kraljevstva i Azije.

Još dvije kompanije, Vitagermine i Hochdorf Swiss Nutrition, povukle su serije mliječnih formula za dojenčad u Francuskoj, odnosno Švicarskoj.