Godinama se tragalo za njom: Šetač pronašao ljudske ostatke

Ljudski ostaci pronađeni su u blizini udaljene lokacije u tasmanijskoj divljini tijekom potrage za belgijskom backpackericom Celine Cremer, koja je nestala prije više od dvije godine, potvrdila je policija.

Policija Tasmanije objavila je da je obitelj nestale 31-godišnjakinje u Belgiji obaviještena o otkriću u srijedu, dok forenzička ispitivanja još nisu dovršena.

Posmrtne ostatke pronašao je šetač u blizini područja Philosopher Falls, nedaleko od Cradle Mountaina na sjeverozapadu Tasmanije, gdje je Cremer posljednji put viđena 17. lipnja 2023. godine.

Njezin nestanak prijavljen je policiji 26. lipnja 2023., nakon čega je pokrenuta opsežna potraga-

Vjeruje se da je Cremer toga dana krenula na pješačenje prema Philosopher Fallsu, a njezin automobil pronađen je parkiran na obližnjem parkiralištu.

Inspektor Andrew Hanson potvrdio je da je obitelj obaviještena o razvoju događaja.

"Iako forenzička ispitivanja još nisu završena, patolog je pregledao slike i potvrdio da su ostaci ljudski", rekao je Hanson piše Guardian.

Dodao je da je volonter koji je pronašao posmrtne ostatke odmah kontaktirao policiju, nakon čega su policijski službenici iz Zapadnog okruga, zajedno sa specijaliziranim forenzičkim timovima, izašli na teren.

Početna potraga za Celine Cremer obustavljena je 10. srpnja 2023., nakon što su stručnjaci zaključili da zbog loših vremenskih uvjeta i zahtjevnog terena ne mogu nastaviti potragu. Policija je naknadno angažirala i psa za pronalazak ljudskih ostataka kako bi pretražilapodručje, nakon novih informacija o aktivnosti njezina mobilnog telefona, no ni ta potraga nije dala rezultate.

Privatno organizirana i obnovljena potraga započela je u prosincu 2025. godine, kada su volonteri pronašli Cremerin mobitel u području Philosopher Fallsa.

Inspektor Hanson istaknuo je da bi vijest o pronalasku ostataka mogla biti posebno uznemirujuća za obitelj nestale žene.

"Iako se svi uključeni nadaju da će ovo donijeti odgovore, potrebna je formalna forenzička analiza prije nego što se može potvrditi pripadaju li posmrtni ostaci Celine", rekao je.

Dodao je kako je osoba koja je pronašla ostatke već dulje vrijeme aktivno sudjelovala u potrazi, naglasivši da predanost volontera i tragačkih skupina pokazuje snažnu podršku zajednice u nastojanju da se rasvijetli sudbina nestale belgijske turistkinje.