VIDEO Dramatična snimka: Urušila se velika skela na gradilištu KBC-a Zagreb

Društvenim mrežama proširila se snimka na kojoj se vidi urušavanje skele na gradilištu Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Čini se da je jedan radnik pokušavao stabilizirati skelu, ali je shvatio da će se urušiti prema njemu i počeo bježati da si spasi život.

"Na gradilištu faze III razvoja KBC-a Zagreb dogodio se incident urušavanja skele, no nije bilo ozlijeđenih osoba niti ugrožavanja pacijenata, zaposlenika ili posjetitelja bolnice", izvijestili su iz KBC-a Zagreb.

"Radovi na obnovi i proširenju bolnice izvode se putem ovlaštenog izvođača radova, koji je u cijelosti odgovoran za organizaciju gradilišta, sigurnost na radu te sanaciju nastale situacije", dodali su.

Također su naveli da je izvođač odmah po događaju osigurao područje i poduzeo sve potrebne mjere da bi se spriječile bilo kakve daljnje opasnosti.

"KBC Zagreb je u stalnoj komunikaciji s izvođačem te nadležnim službama, a sigurnost pacijenata i zaposlenika ostaje naš apsolutni prioritet. Rad bolnice odvija se redovito i bez prekida. Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i strpljenju te ćemo o svim relevantnim informacijama pravodobno obavijestiti javnost", najavili su iz KBC-a.