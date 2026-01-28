VIDEO Dramatična snimka: Urušila se velika skela na gradilištu KBC-a Zagreb

Čini se da je jedan radnik pokušavao stabilizirati skelu, ali je shvatio da će se urušiti prema njemu i počeo bježati da si spasi život.
"Na gradilištu faze III razvoja KBC-a Zagreb dogodio se incident urušavanja skele, no nije bilo ozlijeđenih osoba niti ugrožavanja pacijenata, zaposlenika ili posjetitelja bolnice", izvijestili su iz KBC-a Zagreb.
"Radovi na obnovi i proširenju bolnice izvode se putem ovlaštenog izvođača radova, koji je u cijelosti odgovoran za organizaciju gradilišta, sigurnost na radu te sanaciju nastale situacije", dodali su.
Također su naveli da je izvođač odmah po događaju osigurao područje i poduzeo sve potrebne mjere da bi se spriječile bilo kakve daljnje opasnosti.
"KBC Zagreb je u stalnoj komunikaciji s izvođačem te nadležnim službama, a sigurnost pacijenata i zaposlenika ostaje naš apsolutni prioritet. Rad bolnice odvija se redovito i bez prekida. Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i strpljenju te ćemo o svim relevantnim informacijama pravodobno obavijestiti javnost", najavili su iz KBC-a.