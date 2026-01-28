Trojica dječaka propala kroz led, majka ih nije uspjela izvući: "Već su se borili za zrak..."

Trojica dječaka u dobi od šest, osam i devet godina, izgubila su život u tragičnoj nesreći u gradu Bonhamu, na sjeveru američke savezne države Teksas. Djeca su u ponedjeljak poslijepodne propala kroz led na privatnom jezercu, nedaleko od kuće u kojoj su boravili s obitelji.

Njihova majka, Cheyenne Hangaman, ispričala je kako je očajnički pokušavala spasiti sinove, izvlačeći ih iz ledene vode i stavljajući na površinu, no led se pod njima neprestano lomio.

"Njih su bila trojica, a ja samo jedna... zato ih nisam mogla spasiti", rekla je kroz suze za CBS News.

Ispričala je da su se dječaci igrali u blizini jezerca, 30-ak metara od kuće. Najmlađi je prvi pao u vodu pokušavajući klizati po tankom sloju leda. Kada su to vidjela, njegova starija braća su bez razmišljanja skočila za njim.

"Kad sam ih ugledala, već su se borili za zrak. Njihova tijela bila su u šoku. Voda je bila ledena", ispričala je majka.

Dok je pokušavala spasiti djecu, i sama je počela gubiti snagu u hladnoj vodi. Majčine krikove čuo je susjed, inače trener u školi koju su dječaci pohađali. Dotrčao je do jezerca i uz pomoć užeta izvukao Hangaman iz vode.

"Rekao je da je čuo zapomaganje i odmah potrčao. Imao je uže za konja i njime me izvukao", rekla je.

Hitne službe i susjedi uspjeli su izvući dvojicu starijih dječaka, koji su prevezeni u lokalnu bolnicu, no liječnici im nisu mogli pomoći. Tijelo šestogodišnjaka pronađeno je kasnije, nakon opsežne pretrage jezerca.

Hangaman, majka šestero djece, rekla je da su njezini sinovi bili puni života te uputila potresnu poruku drugim roditeljima:

"Molim vas, držite svoju djecu čvrsto. Uvijek im govorite da ih volite."

Lokalne vlasti upozorile su da je led na jezercima i ribnjacima iznimno opasan, osobito u područjima gdje takvi uvjeti nisu česti, te apelirale na roditelje da djecu drže podalje od zaleđenih vodenih površina.