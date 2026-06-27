Jeste li znali da se rizik od nenamjernog utapanja povećava za 7% sa svakim stupnjem rasta temperature

Tijekom nedavnog toplinskog vala u Velikoj Britaniji utopilo se najmanje 15 ljudi, uglavnom djece i tinejdžera. Stručnjaci upozoravaju da se rizik od nenamjernog utapanja povećava za 7% sa svakim stupnjem rasta maksimalne temperature.

Djeca tijekom vrućina prirodno traže vodu radi hlađenja, igre i druženja, ali pristup sigurnim i nadziranim prostorima izrazito je nejednak.

Mladi iz toplijih, gušće naseljenih i siromašnijih četvrti često nemaju alternativu osim rijeka, jezera i kanala. Zato je riječ i o pitanju klimatske pravde. Upozorenja nisu dovoljna ako djeca nemaju sigurna mjesta za hlađenje.

Stručnjaci poručuju da društvo mora ulagati u javne bazene, hladne prostore i sigurnu infrastrukturu, jer izbjegavanje vode ne može biti jedina strategija u sve toplijim ljetima.