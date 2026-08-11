Prepoznajete li ovog muškarca? Policija ga traži zbog krađe

Istarska policija traga za počiniteljem koji je početkom kolovoza u Novigradu ukrao električni romobil vrijedan nekoliko stotina eura.

Krađa se dogodila 3. kolovoza u poslijepodnevnim satima kod ugostiteljskog objekta u Ulici Terre. Ukraden je električni romobil Segway crne boje, a 32-godišnji državljanin Srbije oštećen je za nekoliko stotina eura.

Policija je objavila fotografije osobe koja bi mogla imati saznanja o događaju te poziva građane koji je prepoznaju ili imaju druge korisne informacije da se jave.

Policija traži muškarca s fotografije Foto: PU istarska

Policija traži muškarca s fotografije (Foto: PU istarska)

Građani se mogu javiti na broj 192 ili 052 533 439, kao i na e-mail pp.umag@mup.hr.

Informacije se mogu dostaviti i anonimno.