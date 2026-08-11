Prepoznajete li ovog muškarca? Policija ga traži zbog krađe

Krađa se dogodila 3. kolovoza u poslijepodnevnim satima kod ugostiteljskog objekta u Ulici Terre. Ukraden je električni romobil Segway crne boje, a 32-godišnji državljanin Srbije oštećen je za nekoliko stotina eura.
Policija je objavila fotografije osobe koja bi mogla imati saznanja o događaju te poziva građane koji je prepoznaju ili imaju druge korisne informacije da se jave.
Policija traži muškarca s fotografijeFoto:
PU istarska
Policija traži muškarca s fotografije(Foto:
PU istarska)
Građani se mogu javiti na broj 192 ili 052 533 439, kao i na e-mail pp.umag@mup.hr.