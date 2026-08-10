Addiko banka prva u Hrvatskoj uvodi Mastercard Click to Pay

Click to Pay omogućuje jednostavniju i bržu online kupnju jer korisnik više ne mora pri svakoj transakciji unositi svoje podatke s kartice (broj kartice, datum isteka i sigurnosni CVV broj), već ga sustav automatski prepoznaje i nudi mu popis njegovih kartica na odabir. Plaćanje se potvrđuje kroz zaštićeni proces autentifikacije, uz napredno šifriranje podataka o plaćanju, osiguravajući sigurnost podataka za bezbrižnu online kupnju.

„Naš je cilj kontinuirano uvoditi digitalna rješenja koja građanima olakšavaju svakodnevne financijske aktivnosti, bez kompromisa kada je riječ o sigurnosti. Činjenica da smo prva banka u Hrvatskoj koja je omogućila ovu Mastercardovu uslugu, potvrđuje našu predanost inovacijama i želju da našim klijentima što prije omogućimo pristup tehnologijama koje postaju standard modernog digitalnog bankarstva”, poručio je Mario Žižek, predsjednik Uprave Addiko Bank d.d.

„Čak 83 % online kupaca barem je jednom napustilo košaricu, dok je četvrtina odustala jer je plaćanje trajalo predugo, pokazalo je Mastercardovo globalno istraživanje među više od 6.600 potrošača. To govori koliko je jednostavan i brz završetak kupnje važan dio korisničkog iskustva plaćanja. Uvođenjem Click to Pay rješenja, Addiko banka i Mastercard zajedno podižu standard online kupnje u Hrvatskoj – i u korisničkom iskustvu i u sigurnosti“, izjavila je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj.

Click to Pay dostupna je putem aplikacije za mobilno bankarstvo Addiko Mobile, putem koje se željene Addiko Mastercard kartice jednostavno mogu pohraniti u Click to Pay profil. Plaćanje je moguće na svim internetskim prodajnim mjestima i aplikacijama označenima simbolom Click to Pay, a kako trgovci budu postupno uvodili ovu tehnologiju, njezina će dostupnost biti sve veća.

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