Kaos na obali: Gost razbijao po kafiću i prijetio smrću, ozlijeđeni i policajci

Dva policajca lakše su ozlijeđena u incidentu u kafiću u Stobreču, gdje je muškarac (42) u ponedjeljak napao djelatnika i goste, razbijao inventar te prijetio da će sve pobiti. Nakon što je pružao otpor, policija ga je uhitila, izvijestila je u utorak splitsko-dalmatinska policija.

Policija je muškarca zatekla u ugostiteljskom objektu u Stepinčevoj ulici nakon dojave građanina da muškarac narušava red i mir i agresivno se ponaša prema gostima. U trenutku dolaska policije nekoliko gostiju istrčalo je iz kafića.

U objektu je policija zatekla razbacan inventar, razbijeno staklo te 42-godišnjaka koji je napadao goste, udarao šakama po šanku, vikao da će sve pobiti i razbijao stvari. Na glavi i rukama imao je posjekotine.

Muškarac se oglušio na policijske naredbe da prestane s narušavanjem reda, a potom je zauzeo napadački stav prema policajcima, zbog čega su nad njim uporabljena sredstva prisile, objavila je policija.

Tijekom postupanja pružao je aktivni otpor, pokušavao policajce udariti šakama i nogama te ih vrijeđao i upućivao im prijetnje.

Utvrđeno je da je 42-godišnjak prethodno kao gost u kafiću bacio staklenu čašu iza šanka, a nakon što ga je djelatnik upozorio da se prestane tako ponašati i napusti objekt, udario ga je šakom. Kada su gosti pokušali spriječiti daljnji napad, muškarac je šakom udario još jednog gosta.

Nakon uhićenja odveden je na liječnički pregled zbog vidljivih posjekotina te je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Tijekom pregleda nastavio je prijetiti policajcu. U događaju su lakše ozlijeđena i dva policijska službenika, kojima je pružena liječnička pomoć.

Na mjestu događaja obavljen je očevid, a 42-godišnjak je zadržan u policijskoj postaji, gdje je nad njim u tijeku kriminalističko istraživanje.