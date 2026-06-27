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Izvanredne mjere u Europi: Asfalt se topi, kulturne znamenitosti zatvaraju, a bolnice jedva izdržavaju neviđeni pritisak

Piše Hina, 27. lipnja 2026. @ 15:45 komentari
Kupalište u Njemačkoj
Kupalište u Njemačkoj Foto: AP
Ekstremni toplinski val koji je u zapadnoj Europi već odnio desetke života širi se prema istoku, rušeći temperaturne rekorde iznad 40 stupnjeva
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