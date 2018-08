Predsjednica Udruge za promicanje prava pacijenata komentirala je za Dnevnik Nove TV posljednja događanja u kojima su dva pacijenta umrla. Kako kaže, Hrvatskoj treba nova reforma Hitne pomoći.

Predsjednica Udruge za promicanje prava pacijenata Jasna Karačić komentirala je kako se radi o nemilom događaju koji je dokaz kako je Hitna medicinska pomoć ne funkcionira svugdje isto te da ima rupa i propusta koje treba hitno vidjeti kako riješiti.

"Ovo se ne smije ponoviti, ovo mora biti svima alarm da nešto ne štima i da Zagrebačka županija kao takva, koja je odgovorna za tu instituciju, mora istražiti gdje su nastali propusti", kazala je Karačić.

Hitna je reformirana 2011. godine, uvedeni su timovi bez liječnika, jesu li i koliko pacijenti na taj način pacijenti zakinuti?

"Dogodilo se to da na teren izlazi hitne bez liječnika. Naravno da je to problematično, pogotovo u područjima u kojima bolnice i Domovi zdravlja nisu u blizini. U ruralnim područjima i na otocima na taj se način ozbiljno ugrožavaju životi pacijenata. Tome smo svjedočili i sada i ove godine. Nije rijetkost da se dogodi i smrtna posljedica ili komplikacija zbog toga što se ne reagira na vrijeme. U pitanju su sekunde, a ne minute. Onda kad se dogodi prometna nesreća na koju ode Tim 2 bez liječnika, ne možemo očekivati da se napravi nešto dobro i na vrijeme. Postavlja se pitanje zašto je i ovdje u Zaprešiću izašao Tim 2 bez liječnika kao i zašto je hitnoj trebalo 15 minuta da stigne do unesrećenog te ga nisu transportirali do najbliže bolnice već se sve odigralo na terenu dok nije bilo prekasno. Sve nas je to pogodilo i ne možemo ostati ravnodušni na ovu situaciju", odgovorila je Karačić.

Ovo nije takav prvi slučaj. Treba li Hrvatskoj nova reforma Hitne pomoći?

"Naravno da trebaju promjene. Treba vidjeti koliko timova nedostaje. Tim 2 (bez liječnika op.a.) se pokazao kao takav da ne funkcionira dobro kao što bi trebao funkcionirati pogotovo zato što nema potrebnu opremu, a ako već dođe Tim 2 bez liječnika gdje postoji vozač medicinski tehničar koji bi trebao pružiti osnovnu liječničku pomoć do dolaska liječnika ili do transporta u bolnicu, dogodi se to da nema opreme s kojom se može spasiti život kao što je defibrilator i sl. i naravno da je onda uopće pitanje čemu služi Tim 2 kad ne može napraviti, a nema niti potrebnu opremu da može napraviti nešto. Zato je upitno postojanje Tima 2 jer jedino Tim 1 s liječnikom može spasiti život pacijenta", zaključila je predsjednica Udruge za promicanje prava pacijenata Jasna Karačić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr