Hitni prijem u hrvatskoj bolnici pred kolapsom: "Netko će morat počet razmišljati u ovoj zemlji..."
17. siječnja 2026. @ 21:30
Hitni prijemi u Splitu i Zagrebu preopterećeni, Ministarstvo planira mjere za rasterećenje.
U splitskom KBC-u dnevno prođe 350 – 400 pacijenata, a zimi i preko 500. Velik dio pacijenata spada u trijažne kategorije 4 i 5, što znači da bi se mogli liječiti na drugim mjestima, a ne na hitnom prijemu. Problem dodatno otežava dolazak pacijenata s otoka i iz susjednih županija, te ograničen broj saniteta.