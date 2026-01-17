Hitni prijem u hrvatskoj bolnici pred kolapsom: "Netko će morat počet razmišljati u ovoj zemlji..."

U splitskom KBC-u dnevno prođe 350 – 400 pacijenata, a zimi i preko 500. Velik dio pacijenata spada u trijažne kategorije 4 i 5, što znači da bi se mogli liječiti na drugim mjestima, a ne na hitnom prijemu. Problem dodatno otežava dolazak pacijenata s otoka i iz susjednih županija, te ograničen broj saniteta.

Sindikat hitne medicine predlaže sankcioniranje neopravdanih dolazaka, dok Koalicija udruga u zdravstvu i sindikat KBC-a Zagreb smatraju da treba biti socijalno osjetljiv.

Ministarstvo zdravstva radi na reorganizaciji rada hitne djelatnosti i implementirat će mjere koje predloži struka s ciljem rasterećenja bolničkih hitnih prijema.

