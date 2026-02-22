Kraj strpljenja u Dalmaciji: Socijalni radnici odbijaju prekovremene, traže hitne promjene

Socijalni radnici u Splitu i Kaštelima od 2. ožujka kreću u bijeli štrajk. Radit će u redovnom radnom vremenu, ali bez prekovremenih sati i dodatnih zadataka. Navode da već godinama nedostaje kadra, dok se broj korisnika i administracije stalno povećava.

Hrvatski zavod za socijalni rad kaže da o štrajku nisu službeno obaviješteni i da u Splitu i Kaštelima nema više posla nego u drugim uredima. U tim uredima se i dalje zapošljava i raspisuju natječaji.

Podršku zaposlenicima daje inicijativa "Od šutnje do promjene". Problem dodatno stvaraju usmene upute da se uspori zaprimanje zahtjeva za inkluzivni dodatak, pa stručnjaci korisnike mogu služiti tek nakon dopune dokumentacije. Inicijativa poziva kolege da se pridruže bijelom štrajku jer žele potaknuti socijalne promjene.

