FOTOGALERIJA Ovakav Sabor još niste vidjeli! Pomaknut datum završetka obnove, poznato i zašto

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković obišao je u ponedjeljak radove u zgradi Hrvatskog sabora na Markovom trgu kazavši da će zbog naknadnih radova i konstruktivnog ojačavanja zgrade završetak radova biti u proljeće 2028. umjesto 2027. godine.

Radovi na zgradi Sabora - 61 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

"Nakon početka izvođenja radova utvrđeno je da zgrada konstruktivno nije na razini na kojoj se očekivalo. Stoga se pristupilo ojačavanju svih temelja te će se napraviti 400 armirano betonskih okvira iznad vrata i različitih nadvoja. Ipak će doći do određenog pomaka u završetku radova, a izvođač radova kaže da je to sada proljeće 2028. godine", rekao je Jandroković novinarima nakon obilaska.

To što će se malo kasnije ući u zgradu Sabora smatra manjim problemom, dok bi, kaže, puno veći bio kada zgrada i radovi ne bi bili napravljeni u najvišoj mogućoj razini.

Pojasnio je da su danas obišli prostore sabornice, Male vijećnice te različitih saborskih soba i ureda gdje radovi idu očekivanom dinamikom.

Jandroković je naglasio da će se završetkom radova dobiti 2800 četvornih metara novog prostora, što je uglavnom vezano uz 3. i 4. etažu gdje će biti i prostor za posjetitelje, mlade, đake i studente. Oni će imati posebne prostore gdje će se u Saboru moći dodatno educirati.

Radovi na zgradi Sabora - 27 (Foto: Ranko Suvar / CROPIX)

Također, na zadnjoj etaži bit će restoran za goste, prostori će biti puno atraktivniji nego su bili sada, a prema strani Katedrale će biti vidikovac sa staklenom stijenom iz kojeg će biti prekrasan pogled na Zagreb.

Idući saziv Sabora na Markovom trgu

Na novinarski upit hoće li se postojeći sastav Sabora prije idućih parlamentarnih izbora koji bi trebali biti 2028. vratiti na Markov trg, odgovorio je da neće.

"Prema onome što sam sada čuo nije realno da će postojeći Sabor doći pred sam kraj zasjedanja u ovaj prostor. Očito je da će mandat biti završen u ovoj zgradi gdje se sada nalazimo", pojasnio je. Vjeruje, kaže, da će idući saziv - ako izbori budu u redovitom roku, svoje zasjedanje započeti u Hrvatskom saboru na Markovom trgu.

"To će biti lijepa simbolika i lijepa prelazna točka gdje se ponovno vraćamo u središte hrvatskog političkog života u ovu zgradu Sabora", naglasio je.

Istaknuo je i da Hrvatski sabor nije samo zgrada nego je i simbol hrvatske državnosti i demokracije te je središnje mjesto političkog života.

Jandroković je, na novinarski upit, pojasnio da će na razini Sabora formirati povjerenstvo u kojem će biti vladajući i oporbeni zastupnici kako bi zajedno sa projektantom i svima uključenim u obnovu zgrade došli do optimalnih rješenja da bi zgrada bila što funkcionalnija.

Upitan je li iznenađen što je zgrada Hrvatskog sabora bila na lošim temeljima, odgovorio je da ga je iznenadilo to što su imali dojam da je u nekadašnje vrijeme to bilo "odgovornije" i da se dokumentacija poklapala sa stvarnim stanjem objekta.

Naveo je kako su ga nadzor i projektanti izvijestili da su temelji bili na mjestima jako slabi, ali sada će se to popraviti.

Predsjednik Uprave tvrtke Ing-Grad Branislav Brizar rekao je da zbog većeg opsega radova neće doći do poskupljenja projekta jer se radi o radovima koji su relativno jeftini.

Pojasnio je da kasnije može doći do poskupljenja cijene projekta jer kasnije dolaze skupi radovi poput obrtničko instalaterskih i sličnih.

Radovi na zgradi Sabora - 27 (Foto: Ranko Suvar / CROPIX)

