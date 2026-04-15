Plenković: "Vlada će u ponedjeljak donijeti odluke o cijenama naftnih derivata"

Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba, Predsjedništvo i Nacionalni odbor održali su zajedničku sjednicu, a šef stranke Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

"Vlada će ponovno donositi odluke vezano za cijene naftnih derivata u ponedjeljak", najavio je Plenković. Podsjetio je kako su u javnom savjetovanju izmjene zakona o PDV-u, koje se odnose na mogućnost davanja ovlasti Vladi da može intervenirati i prilagođavati stopu PDV-a na naftne derivate s obzirom na situaciju na Bliskom istoku.

"To je jedan dodatni alat koji nam može pomoći da cjenovni udar na naše građane i naše gospodarstvo bude manji. To je mjera koju ćemo koristiti samo u varijanti da je ona nužna i potrebna. Vlada će u ponedjeljak, nakon desetak dana javnog savjetovanja, prijedlog zakona u jedno čitanje uputiti u Hrvatski sabor. Pričekat ćemo da se vrati ministar Tomislav Ćorić iz SAD-a, i da onda, u dogovoru s predsjednikom Hrvatskog sabora, ta rasprava bude predviđena oko 27. travnja i da se ta izmjena zakona ograničena, dobro obrazložena, usvoji na idućem glasovanju u Hrvatskom saboru, a to je 30. travnja. ", dodao je.

"Vezano za izbor troje sudaca Ustavnog suda i predsjednika Vrhovnog suda... U vrijeme predsjedničkih izbora doživjeli smo opstrukciju oporbe. Vidjevši da sa strane oporbe nema političke volje da se izaberu ta tri suca predložili smo rješenje za izbor sudaca i predsjednika Vrhovnog suda kao zajednički dogovor. Smatramo da je to poticajno rješenje. Razgovori se vode, učinit ćemo dodatne napore da se ostvari napredak. Naša je pozicija da želimo popuniti Ustavni sud i izabrati predsjednika Vrhovnog suda", rekao je.

"Raspravljali smo o rezultatima izbora u Mađarskoj koji su bili zaista zanimljivi i donijeli uvjerljivu pobjedu Magyara nakon 16 godina mandata Orbana. Ovaj rezultat je važan za Mađarsku, EU, Ukrajinu, a u velikoj mjeri i za novi zamah rješavanja otvorenih pitanja između Hrvatske i Mađarske koja su dugi niz godina neriješena tako da smo spremni krenuti u razgovore s novom Vladom kada se formira", poručio je Plenković.

"U ovom trenutku je margina vrlo mala", odgovorio je na pitanje može li se učiniti po pitanju cijena dizela išta više nego što je učinjeno dosad.

Na pitanje o situaciji u judo savezu nakon što je USKOK zatražio dokumentaciju, Plenković je odgovorio: "Nemam nikakvih dodatnih saznanja... Što god treba istražiti neka nadležna tijela naprave. Dali smo zadatak ministru Glavini da cijeli sustav financiranja sporta dobije veće i detaljnije kontrole nego dosad", rekao je Plenković.

"Ministar Glavina je ministar sporta i turizma. Ako smo više puta rekla da smo Vlada koja je silno željela pomoći sportu da bi imali sredstava za postizanje boljih rezultata. Nećemo prestati podržavati sport, ako ima nekih nepravilnosti to treba istražiti. Ovo što je došlo do ovakvog razmjera nezakonitog trošenja sredstava koji su bili namijenjeni za skijaški savez je za svaku osudu", dodao je.

Aktualna zagrebačka gradska vlast će zabraniti zastave Hoda za život. Organizatori tvrde da ih se diskriminira. Plenković je poručio da je stav jasan: "Sve udruge trebaju imati isti tretman. Postoje druge aktivnosti koje bez problema dobivaju dozvole nastupa, skupova, događaja i u konačnici postavljanja zastava diljem grada. Ako mogu jedni, mogu i drugi... To je odgovornost gradske vlasti i to je de facto signal njihovog odabira. To nije dobro."

Ministar gospodarstva je rekao da sumnja u izračun inflacije, na pitanje sumnja li i on - Plenković je odgovorio: "Nisam imao prilike razgovarati s ministrom Šušnjarom. Moram vidjeti s njim. Ako postoji nešto što nije metodološki, što je neobično, što ministar vidi i smatra da treba provjeriti sa Zavodom za statistiku, zašto ne?"

Na pitanje vjeruje li da će izglasati suce u utorak, Plenković je rekao: "Oni su ti koji opstruiraju izbor ustavnih sudaca već mjesecima. Mi smo im dali šansu da riješe jedno i drugo pitanje, vrlo konstruktivno, vrlo politički transparentno, s ciljem rješavanja problema, a ne s ciljem nerješavanja problema. Dakle, ako imamo cilj da zajednički riješimo ono za što je u Hrvatskom saboru potrebna dvotrećinska većina, to je 101 zastupnik, mi smo ponudili rješenje koje smatramo itekako primjerenim i konstruktivnim", kazao je.

Plenković je odbacio tvrdnje oporbe da HDZ koristi izbor predsjednika Vrhovnog suda kao sredstvo za osiguravanje prevlasti u Ustavnom sudu, te je istaknuo da je cilj Vlade istodobno riješiti oba pitanja.

"Mislim da je sasvim legitimno da parlamentarna većina predlaže veći broj sudaca nego što ih predlaže oporba. To je sasvim legitimno, kako bi bilo da je obrnuto", zaključio je Plenković.