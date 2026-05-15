Milanović: "Bili smo prepušteni sami sebi. Sa saveznicima treba pošteno, ali..."

Druga gardijska brigada "Gromovi" u petak je obilježila 35. obljetnicu osnutka, a na prigodnoj svečanosti, na kojoj su bili predsjednik Zoran Milanović i ministar Tomo Medved, odana je počast ratnom putu brigade čiji doprinos slobodi ostaje važan dio hrvatske povijesti.

Predsjednik RH i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Milanović naglasio je posebnost hrvatske povijesti u zadnjih 35 godina.

"Krenete li od Finske do Turske, Portugala, Irske, nećete nigdje naći ljude u zrelim godinama koji se okupljaju ovakvim povodom - povodom sudjelovanja u ratu koji su dobili. Nitko, osim BiH, nema ovakvu generaciju ljudi koja je protiv svoje volje prije 35 godina natjerana u rat", rekao je okupljenim 'Gromovima' i njihovim obiteljima.

Milanović: Sa saveznicima pošteno, ali...

Naglasio je da je Hrvatska s posebnim teretom i boli ušla u EU te je praktički "bila prepuštena sama sebi".

Milanović je također istaknuo pouku iz vojne operacije "Una" u kojoj su se Gromovi, uz još jednu brigadu, našli u nepovoljnoj situaciji. Naveo je da je do operacije došlo na "nagovor" naših budućih saveznika.

"Nije Hrvatski vrh planirao tu operaciju, ali u želji da bude kooperativan, pristalo se na operaciju koja nije bila planirana i tu je, nažalost, nastradalo 50-ak naših ljudi", rekao je.

"Lekcija je da Hrvatskom vojskom u svakom trenutku, gdje god radila, gdje god se borila ako je za to potreba, zapovijedaju naši ljudi. I bore se naši ljudi koji su položili prisegu hrvatskoj zastavi i Ustavu", poručio je predsjednik.

Svečano obilježena 35. obljetnica 2. gardijske brigade Foto: Ured predsjednik

"Sa saveznicima svih vrsta trebamo postupati lijepo, pošteno i iskreno koliko je moguće, ali jedino svojom voljom, odlukama, bezobrazlukom, drskošću i snagom da se odupremo pritiscima i predrasudama, možemo postići velike ciljeve koji se nisu našli ni pred jednom europskom nacijom od 1990.", rekao je.

Medved: "Gromovi" su bili jamac slobode

Ministar i potpredsjednik Vlade Tomo Medved istaknuo je da na 35. obljetnicu "Gromova" svi trebaju biti svjesni veličine djela koje je ova postrojba utkala u temelje hrvatske domovine.

"Bili ste jamac slobode. Na prvoj crti, u najtežim trenucima kada se odlučivalo hoće li Hrvatska opstati ili nestati, vi ste svojim srcem, hrabrošću i žrtvom obranili domovinu", poručio je.

Dodao je kako Gromovi i danas ostaju simbol hrabrosti, odlučnosti i odanosti domovini, a njihov doprinos u Domovinskom ratu važan dio suvremene hrvatske povijesti, ali i podsjetnik da se sloboda ne podrazumijeva, već čuva, brani i prenosi generacijama koje dolaze iza nas.

Medved je također naglasio važnost politike vrednovanja uloge hrvatskih branitelja u društvu, istaknuvši da je briga za branitelje vidljiva od prvoga mandate ove Vlade u kojoj je postignut visok napredak u skrbi za braniteljsko-stradalničku populaciju.

Drago Matanović, državni tajnik Ministarstva obrane i jedan od ratnih zapovjednika brigade, svojim suborcima je poručio kako je ponosan na svakoga od njih na hrabrosti, disciplini i zajedništvu koje su pokazali kroz cijeli Domovinski rat - od zaustavljanja tenkova na Mostu mladosti, do oslobađanja okupiranih područja u Bljesku i Oluji.

Pri tome je posebno istaknuo tihu i tešku bitku za Farkašić iz listopada 1991., o kojoj se malo govori, a bila je presudna za obranu Zagreba i Hrvatske.

Matanović: Gdje god je bilo najteže, "Gromovi" su bili prvi

"Gdje god je bilo najteže, Gromovi su bili prvi. Izvršili ste domovinsku i povijesnu zadaću čisto, časno i profesionalno. Vaš ponos i slavu vojnika pobjednika nitko ničim i nikad ne može dovesti u pitanje", poručio je.

2. gardijska brigada "Gromovi" tijekom Domovinskog rata sudjelovala je na raznim bojištima, uključujući južno, zadarsko, posavsko, livanjsko, ličko, mostarsko i zapadno-slavonsko. Od samog osnutka, brigada je djelovala i na geostrateškom trokutu Zagreb-Karlovac-Sisak, kako bi branila to područje i omogućila razvoj pričuvnih postrojbi.

Kroz njezine redove prošlo je oko 9700 aktivnih i pričuvnih pripadnika iz svih krajeva Hrvatske te dijaspore. Više od 1200 ih je ranjeno, a 208 je poginulo. Također, brigada je odlikovana visokim državnim odličjima.

Obilježavanju je, uz predsjednika Udruge ratnih veterana 2. gardijske brigade Nenada Bužanića i izaslanika predsjednika Sabora Antu Deura, koji je istaknuo kako ponos na ovu brigadu moramo prenositi na generacije koje dolaze, sudjelovao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar te, između ostalih, i brojni generali i zapovjednici.