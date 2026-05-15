Podravac osvojio dobitak na kladionici, a onda zbog krivog poteza ostao bez svega

Jedna neoprezna objava na društvenim mrežama 64-godišnjaka iz okolice Slatine stajala je dobitka od 817 eura.

Kako je izvijestila policija, muškarac je u srijedu u sportskoj kladionici uplatio 500 eura na sportski događaj te ostvario dobitak. No dan kasnije na društvenoj mreži objavio je fotografiju dobitnog listića, ne sluteći da bi mu to moglo stvoriti ozbiljan problem.

Na fotografiji su, naime, bili vidljivi podaci potrebni za isplatu dobitka.

Kada je naknadno otišao u kladionicu kako bi podigao novac, dočekalo ga je neugodno iznenađenje – rečeno mu je da je dobitak već isplaćen putem interneta i da listić više ne vrijedi.

Policija sumnja na kazneno djelo računalne prijevare te traga za nepoznatim počiniteljem. O svemu će biti obaviješteno i nadležno državno odvjetništvo.

Iz policije upozoravaju građane da budu posebno oprezni prilikom objavljivanja fotografija na društvenim mrežama, osobito ako se na njima vide barkodovi, QR kodovi, serijski brojevi ili drugi podaci koji se mogu zloupotrijebiti.

Savjetuju da se prije objave takvi podaci prekriju ili uklone kako bi se spriječile moguće prijevare i financijska šteta.