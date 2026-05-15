Kriza u zagrebačkoj koaliciji? Naglo smijenjen SDP-ovac: "Mogu pomoći samo ako je netko umro"

Igor Rađenović, bivši SDP-ov saborski zastupnik, više nije voditelj Gradskih groblja Zagreb. Do njegove smjene navodno je došlo zbog porasta tenzija SDP-a i Možemo!, inače koalicijskih partnera u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

Ovo nije jedini neočekivani odlazak iz upravljačke strukture Gradskih groblja. Međutim ostale su ugovore raskinuli zaposlenici, dok je ovo prvi ugovor koji je raskinuo Holding, doznali su novinari Jutarnjeg lista Krešimir Antunović i Anton Tipura.

Ovu informaciju u SDP-u nisu htjeli komentirati, a i sam Rađenović poručio je da nema komentara, nego je rekao da pomoći može jedino ako je netko umro.