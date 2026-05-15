Strpite se još malo i kiša će prestati: Metorolog otkrio kakvo nas vrijeme čeka sutra i kada stiže promjena

Sredina svibnja donijela nam je nestabilno vrijeme. S ciklonom u Jadranu u petak i subotu u neke dijelove zemlje stiže i obilna oborina, često u obliku izraženih pljuskova.

Opasnost od intenzivnog vremena ne prolazi ni u subotu, premda će se prema kraju dana u većini predjela postupno smirivati. Naime, ciklona će svojim centrom već tad biti dalje na istoku, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Vrijeme ujutro

Subotnje jutro bit će oblačno i u mnogim krajevima kišovito, s glavninom oborine koja će se sa sjevernog Jadrana i gorja premještati istočno i južnije, na Dalmaciju. Zaleđe pa jug prijepodne očekuju najviše kiše, često u obliku pljuskova s grmljavinom, koji su s nešto manjom vjerojatnošću i intenzitetom mogući i drugdje u zemlji.

Na moru će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar, tijekom jutra prolaskom fronte u Dalmaciji u naglom okretanju na sjeverozapadni, pa će sredinom dana i poslijepodne puhati upravo sjeverozapadnjak. Vjetar sa sjevera će potom zapuhati i u unutrašnjosti.

Temperatura će ujutro biti većinom između 10 i 15 stupnjeva, uglavnom uz prolazak fronte i malo hladnije, tako da će fronta malo i poremetiti uobičajeni dnevni hod temperature.

Vrijeme sutra do kraja dana

U središnjoj Hrvatskoj u nastavku će dana oblačno i kišovito biti i poslijepodne. Kiša će biti sve slabija, oblaci ostaju još neko vrijeme, ali prema večeri će se u najzapadnijim krajevima naoblaka kidati. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak, dok će temperatura biti oko 14 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu kišovito će se vrijeme najdulje zadržati, negdje do nedjelje ujutro ili prijepodne, s obzirom na to da i ciklona odmiče upravo u tom smjeru. I ondje tijekom dana oborina može biti obilna. Puhat će sjeverozapadnjak, a najviša dnevna temperatura će biti oko 15-16 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj veći dio dana bit će promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno uz kišu ili pljuskove. Potom slijedi smirivanje i poslijepodne na moru uglavnom i postupno kidanje naoblake. Puhat će sjeverozapadnjak, a temperatura će veći dio dana biti između 10 i 15 stupnjeva. Hladnije će, naravno, biti u gorju, nego na moru.

U Dalmaciji će biti najnestabilnije, no i ondje će se vrijeme prema večeri smirivati. Tijekom dana će pak biti kiše, pljuskova i grmljavine. Jugo i južni vjetar će okrenuti na sjeverozapadni, koji isto može biti jak. Dnevna temperatura većinom će biti između 15 i 19 stupnjeva.

Vrijeme tijekom sljedećih dana

Od nedjelje će u unutrašnjosti svakako biti više sunca. Prijepodne će još na istoku biti oblačnije uz moguću kišu, potom djelomice ili pretežno sunčano. Slično će se nastaviti i u prvoj polovici sljedećeg tjedna, uglavnom će biti sve sunčanije, iako u utorak lokalno može biti i poslijepodnevnih pljuskova, prije svega u gorskoj Hrvatskoj. Puhat će sjeverozapadnjak, u nedjelju lokalno još jak, a temperatura će, nakon subotnjeg osvježenja, od nedjelje ponovno rasti.

Na Jadranu će, nakon ove promjene vremena, većinom prevladavati sunčano i biti će ugodno toplo. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će postupno rasti.

Čini se da nam sljedeći tjedan nosi dosta stabilnog, sunčanog, toplog vremena. U kopnenom području tu i tamo bit će šansi za poneki poslijepodnevni pljusak, no bit će uglavnom rijetki.