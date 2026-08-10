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Slučaj zagađenja

DP traži brzu reakciju Vlade zbog zagađenja u Lici: "Imamo deponij opasnog otpada kojeg treba što hitnije ukloniti"

PišeHina, 10. kolovoza 2026. @ 16:55 komentari
Ivan Penava, predsjednik DP-a
Ivan Penava, predsjednik DP-a Foto: Goran Mehkek/Cropix
Domovinski pokret traži da se zagađenje u Lici proglasi ekološkom katastrofom.
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