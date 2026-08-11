SDP demantirao ministricu, traži jasne odgovore: "To je najbolji dokaz optužbe"

Ministarstvo zaštite okoliša objavilo je kronologiju kojom se brani. Ta je kronologija najbolji dokaz optužbe, poručili su iz SDP-a.

Istaknuli su da je od veljače 2025., kada je javnost saznala što je zakopano u Bilajskoj 50, prošlo je osamnaest mjeseci tijekom kojih nije uklonjena nijedna tona otpada ili postavljen nepropusni pokrov. A onečišćenje se nastavilo.

"Ministrica je javno rekla da hitna sanacija ne postoji. Neka otvori zakon. Članak 187. nosi naslov 'Žurni postupci'. U njemu zakonodavac ne piše da nadležna tijela mjere 'mogu' provesti, nego da će ih provesti putem treće osobe, na trošak i odgovornost onečišćivača. To je jezik obveze", poručio je zastupnik Mihael Zmajlović.

"U člancima prije njega zakon uredno piše 'mogu', u članku 187. namjerno ne piše. Članak 188. dodaje da se to plaća iz državnog proračuna, a novac se poslije naplaćuje od odgovornih. Članak 182. propisuje da sanaciju, kada situacija traži hitne mjere, može provesti Ministarstvo, i to samostalno, putem treće osobe", dodaje.

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Uz to su naveli i da Zakon propisuje obvezu izrade sanacijskog programa, čiji rok određuje Ministarstvo. Uz program dolazi i stručno povjerenstvo u kojem obvezno sjede predstavnici struke i vodnoga gospodarstva, i dolazi jedinstveni program praćenja stanja okoliša.

"Da je taj dokument izrađen na vrijeme, danas ne bismo imali situaciju u kojoj se, kako upozoravaju građani Gospića, mjeri po različitim nalozima, na različitim mjestima i s različitim parametrima, pa se rezultati ne mogu ni usporediti", tvrdi Zmajlović.

Dodaje da je Zakon o zaštiti okoliša donesen 2013., dok je on bio ministar i da je ta glava zakona "ondje upravo za dan kada netko negdje zakopa 37.000 tona otpada i kada se ne smije čekati. Nije napisana da se čita nakon osamnaest mjeseci".

"Umjesto toga instrumenta izabran je najsporiji mogući put – izmjena Plana gospodarenja otpadom, dokument objavljen u Narodnim novinama tek 18. srpnja 2025., pet mjeseci nakon saznanja. Priopćenje tvrdi da je to bilo u svibnju. Nije."

Zakasnjela reakcija i pitanja za ministricu i premijera

Prateći kronologiju, Zmajlović ističe da su izgubili još godinu dana i da je propala prva javna nabava koja je objavljena tek u veljači 2026. Traže i da se objasni zašto je prvo rješenje Državnog inspektorata kojim se odgovornoj tvrtki nalaže uklanjanje otpada iz zatvorenih objekata doneseno tek 13. veljače 2026., a pristup je lokaciji slobodan od listopada 2025.

"Rok je bio kraj svibnja. Nije izvršen. Ako je bilo ranijih rješenja, neka ih objave. Privremeno prekrivanje, radovi procijenjeni na 760 tisuća eura, u srpnju 2026. bilo je još uvijek u fazi izrade tehničkog rješenja. Tri tjedna prije toga isti su nam ljudi rekli da je nabava za prekrivanje već pokrenuta. Neka se dogovore koja je od te dvije tvrdnje točna", poručio je zastupnik.

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Dodao je da Ministarstvo kao dokaz uspješnosti navodi Biljane Donje, čija je sanacija u tijeku, "a Hrvatska za nju plaća 6500 eura svakoga dana, uz milijun eura paušalne kazne, po presudi Suda Europske unije iz ožujka 2025.".

"Do danas je to više od četiri milijuna eura koje su platili građani. Sud je u toj presudi izrijekom napisao da je Vlada odluku o sanaciji donijela tek nakon što je Europska komisija podnijela drugu tužbu. Isti obrazac gledamo i u Gospiću – djeluje se tek kad pritisak dođe izvana", kazao je.

Deset pitanja o uklanjanju otpada, točnim brojkama, poznavanju Zakona i konkretnim koracima postavili su ministrici Mariji Vučković.

Pitanja o ovlastima, odnosno odlukama i imenovanjima o kojima je Vlada odlučivala (ili nije) postavili su i premijeru Plenkoviću. Traže odgovor i na obećanje da će netko odgovarati: hoće li to biti netko iz Vlade ili isključivo ljudi izvan nje?