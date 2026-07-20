Milanović opleo po Božinoviću: "Fakat me je razočarao, ima putra na glavi..."

Predsjednik Zoran Milanović posjetio je Vis, gdje je sudjelovao na obilježavanju 160. obljetnice Viškog boja. Potom je dao izjavu.

Na pitanje o kampanji SDP-a i Možemo, koji obilaze Hrvatsku na temu borbe protiv inflacije, Milanović je rekao kako je to njihova kampanja i da to ne može komentirati.

"To je pitanje stila i sadržaja, a sve drugo je vještina politike. Politika je vrsta umijeća", napomenuo je.

Komentirao je mimohod u Parizu na kojem su sudjelovali pripadnici ATJ-a Lučko. Naime, Hrvatska vojska nije sudjelovala na vojnom mimohodu jer je predsjednik Milanović ostao pri svojoj odluci unatoč sukobu s premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrom Ivanom Anušićem. Mimohod je još ranije ocijenio promocijom tzv. Koalicije voljnih, a ne tradicionalnim međunarodnim okupljanjem.

Milanović je o mimohodu rekao: "To si je dao napraviti netko tko odlazi, Macron, jel', i nemam ništa protiv toga, ali što se tiče Hrvatske - imam protiv. To je vrsta psihološke pripreme za rat protiv Rusije. O tome pričaju svaki dan. I to više nije normalna situacija. EU se bavi isključivo pričanjem o ratu i sama se dovela u nepovoljnu situaciju.

Od Rusije nema nikakve opasnosti što se tiče rata na europskom teritoriju. Ali se može izazvati konflikt.

Netko žarko želi taj sukob. To je bila jedna privatna predstava u kojoj su se mnogi rado postrojili".

Potom je opleo po ministru Božinoviću jer je, kako kaže predsjednik, govorio o Kundidu i što Kundid treba napraviti. Podsjetio je kako je Božinović za vrijeme Mesića bio predstojnik njegova Ureda.

"Vidim grčevite pokušaje od Božinovića, super Bože, koji me je fakat razočarao....imao sam bolje mišljenje o njemu. ATJ Lučko. Kako su završili u Parizu? Netko je izdao zapovijed. Ja nisam.

Kada Božinović, profesor Opšte narodne obrane... u kući obješenog ne spominje se konopac... Božinović je svojedobno dolazio u SDP i komentirao kako će Mesić dobiti izbore... Stavio je noge na stol i zapalio Marlboro...ja sam znao da tada malo lažucka....

Onda je postao HDZ-ovac. Sve se promijenilo. E, ne može tako, Božinoviću... Takav ide komentirati što bi Kundid trebao napraviti.

Za njega bi bilo bolje da o tome ne govori, ima putra na glavi više nego što ga Danska proizvodi u godinu dana. On o tome ne smije govoriti. On ide komentirati što bi Kundid trebao napraviti...".

Kaže kako je HDZ spominjao Kundida na "huljski" način, a da Plenković proganja Kundida.

"Ako ćemo ići tim pravcem, onda vojska više ne postoji"

"Kundida mi ne dirajte, pustite ga na miru, oprat ću vas kao pralja veš na Šestinama. Ljudi, pazite što govorite."

Predsjednik tvrdi kako mi ispadamo budale u kontekstu suradnje Francuske i Srbije.

"Oni neka idu po paradama i sjede iza Vučića. Ja na to ne bih pristao. Kakva je to bila parada? Što je tu bio forte? Ne može Vučić sjediti ispred Plenkovića. Ako se složimo da je to europska parada, onda ne može tamo sjediti. Ako je to Koalicija voljnih, opet ne može. Ako je to NATO, opet ne može Plenković sjediti iza Vučića. Ovdje se radi o posebnom računu između Francuske i Srbije", kazao je predsjednik.