VIDEO Ometali presicu SDP-a i Možemo puštanjem Balaševićeve pjesme: "Kako će im reagirati centrala?"

Završna konferencija za medije stranaka Možemo! i SDP-a, održana u sklopu kampanje "Stopama Plenkovićeve inflacije", danas je bila ometana. Naime, nekoliko osoba ometalo je govornike puštanjem glasne glazbe sa zvučnika.

Na konferenciji su sudjelovali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koordinatorica Možemo! Sandra Benčić te saborski zastupnici Damir Bakić i Boris Lalovac.

Kako bi nadglasali govornike, nepoznate osobe puštale su pjesme "Odlazi cirkus" Đorđa Balaševića te "Cirkus Colorado" grupe Nervozni poštar.

Predsjednik SDP-a Hajdaš Dončić kratko je prokomentirao izbor glazbe:

"Zanimljivo je što puštaju Balaševića, ne znam kako će im centrala na to reagirati."

Dvojica građana, koja su puštala glazbu u blizini konferencije rekla su da je potpuno slučajno da su odabrali i pjesmu Đorđa Balaševića "Odlazi cirkus". Jedan od njih predstavio se kao Slaven Didović, koji je na pitanje ima li veze s HDZ-om odgovorio da to uopće ne želi komentirati i požalio se na verbalne napade i "pokazivanjem prsta gospode koja su im prišla" negodojući zbog njihova puštanja glazbe.

Ometanje konferencije nije bilo slučajno, s obzirom na to da HDZ već neko vrijeme kampanju SDP-a i Možemo! javno naziva "putujućim cirkusom".

"Umjesto da se bave aferom Hipodrom, putujući cirkus iz oporbe ide okolo po Hrvatskoj – bez ikakvih rješenja i prijedloga za suzbijanje inflacije", poručio je premijer Andrej Plenković, a termin "putujući cirkus" koristio je i ministar turizma Tonči Glavina.

Glavina je tako odgovorio na SDP-ove tvrdnje da Vlada kažnjava male iznajmljivače, a ne suzbija sivu zonu u turizmu.

"Dakle, putujući cirkus ide dalje, a idu dalje i naše politike odgovornog vođenja hrvatskog turizma upravo da korigiramo naše slabosti i turizam restrukturiramo ka cjelogodišnjem turizmu", rekao je Glavina.