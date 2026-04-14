U blizini požara bile cisterne, nije se znalo ima li u njima goriva: "Uvodimo nove snage, tražit ćemo i strojeve"

U Osijeku traje gašenje požara koji je oko 17 sati izbio uz željezničku prugu.

"Neposredno uz prugu Hrvatskih željeznica (HŽ) došlo je do požara, kako su mi potvrdili iz HŽ-a, u njihovim napuštenim skladištima. Dvije drvene barake izgorjele su i prije nego što su vatrogasci došli, a oni su zaštitili drugi objekt", s mjesta požara izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

"Ovdje su i stambene zgrade, a u blizini je i željeznička stanica. U trenutku izbijanja požara ovdje je bila cijela jedna kompozicija cisterni i nije se znalo ima li u njima goriva pa su ih djelatnici HŽ-a odmah povukli lokomotivom. Kasnije je stigla potvrda da su srećom bile prazne tako da ugroze za sada nema", dodala je.

Davor Škarica, pomoćnik zapovjednika JVP Grada Osijeka Foto: DNEVNIK.hr

Bešić Đukarić je o situaciju na terenu razgovarala s Davorom Škaricom, zamjenikom zapovjednika JVP-a Grada Osijeka.

"Situacija je pod kontrolom. Operativni centar je u 17:13 zaprimio dojavu da gore drvene barake i na teren je izašla cijela vatrogasna smjena sa tri vozila. S obzirom na ozbiljnost situacije, podignuta su dva dobrovoljna vatrogasna društva tako da na terenu imamo sedam vozila i 30 vatrogasaca", objasnio je.

Zbog gašenja je korišten i dron.

"Njega koristimo zbog kontrole požarišta. Putem termokamere smo našli nekoliko žarišta koja su sanirana", rekao je Škarica.

"Požar je brzo lokaliziran i sada uvodimo svježe snage, radimo zamjenu snaga, i tražit ćemo strojeve da se ovo ukloni i da se može prići žarištu požara", zaključio je, za Bešić Đukarić je napomenula da željeznički promet još uvijek nije vraćen u normalu.