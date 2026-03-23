"Ministri uoči sjednice vrha HDZ-a redom poručuju da ne treba stvarati paniku i zalihe goriva"

Nakon sjednice Vlade, premijer Andrej Plenković je okupio stranačko vodstvo.

Sve je pratila reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić koja se javila ispred HDZ-a, uoči izjave premijera Plenkovića.

"Glavna tema je rast cijena energenata. Dolazeći na sastanak, ministri su poručili da situacija jeste ozbiljna, da prate što se događa na Bliskom Istoku i u svijetu, ali da ne treba stvarati paniku i sigurno ne treba stvarati zalihe goriva.

Jutro je na sjednici vlade predstavljen i deseti paket mjera za zaštitu gospodarstva i građana. Taj je paket težak 450 milijuna eura, a svih ovih deset koje smo imali do sad vrijede gotovo 9 milijardi eura. Naravno, riječ je o smanjenju trošarina, smanjenu cijena goriva, naftnih derivata, ali i o subvencijama za plin i struju koje sada vrijede do 1. listopada.

Održan je i sastanak sa socijalnim partnerima. Poljoprivrednici su nakon tog sastanka izašli prilično zadovoljni s obzirom da će dobiti potporu od 20 milijuna eura koju će već na proljeće moći iskoristiti. To im je sada poprilično dobar zamah, kažu s obzirom na cijelokupnu situaciju. Dakle, bit će tu još nekih izmjena, ali više ćemo o svemu čuti za nekih otprilike dvadesetak minuta nakon sjednice vrha HDZ-a", javlja Kopčić.