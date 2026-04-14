"On vozi spust, vlada spori slalom": Gdje je zapravo Vedran Pavlek i čije pogonsko gorivo koristi u bijegu od pravosuđa?

Lokacija Vedrana Pavleka i dalje je velika enigma za institucije.

"Nitko tu nikoga nije nadmudrio, zakoni su jasni, jednaki za sve i kad govorimo konkretno o Pavleku, mislim da je on duže vrijeme bio u inozemstvu, a ne kad je podignuta prijava", izjavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova (HDZ)

Posljednja poznata lokacija Vedrana Pavleka je u Kazahstanu. Evidentiran je pri ulasku, a nakon toga mu se gubi svaki trag. Onamo je stigao iz Turske – gdje je lociran u jednom hotelu, pri čemu su mu oduzeti laptop i mobiteli.

"Mislim da je to u interesu i istrage i nadležnih tijela koja provode istrage i koja nastoje da gospodina Pavleka dovedu ovdje da odgovori na pitanja na koja treba odgovoriti", kazao je Damir Habijan.

Damir Habijan, ministar pravosuđa RH (HDZ)

A pitanja je niz. Kako je moguće da je tijekom 11 godina nestalo oko 30 milijuna eura, a da nitko nije primijetio? Skijaški savez imao je svog revizora, a evo što oni za Dnevnik Nove TV kažu.

"Naša profesionalna obveza čuvanja povjerljivosti ne dopušta nam komentiranje ni pružanje bilo kakvih informacija u vezi s našim klijentima", poručili su iz PwC-a Hrvatska.

Ministar turizma ranije je potvrdio da se istražuju sve donacije državnih tvrtki, a odgovori se očekuju i od Hrvatskog olimpijskog odbora. Sumnju kako je moguće da Pavleku nitko ne može ući u trag – izrazila je oporba.

"On vozi spust, a naša vlada vozi nekakav jako spori slalom. Da li mi zapravo želimo da se Pavlek dobije brzo ili se radi na čišćenju terena i povezanosti koji su bili uključeni? Jer nemoguće da je on to radio bez povezanosti određenih institucija", rekao je Ivica Ledenko.

Ivica Ledenko, saborski zastupnik (MOST)

"Da bi bio brži od pravosuđa, netko mu je to morao omogućiti, netko mu je dao pogonsko gorivo da bude brži i mi tražimo tko je taj koji mu je u tome pomogao", kazala je Sandra Benčić.

A zašto šef SDP-a u nedavnoj objavi na društvenim mrežama nosi jaknu Skijaškog saveza, zapitao se Nino Raspudić.

"SDP se znakovito ušutio kad su ga s druge strane poklopili s Hajdašem Dončićem koji planinari po Ivančici, to je ova šminkerska jakna koju je dijelio Pavlek. Sad u obranu Dončića možemo reći da je dobio tu jaknu kad je bio u HDZ-u, ali ne ulazim u to", izjavio je Nino Raspudić.

Hajdaš Dončić ranije je poručio kako jaknu nije dobio od Pavleka, nego od prijatelja.