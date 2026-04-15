Afera potresa Judo savez, oporba upire prstom: "Zna se tko je odgovoran..."

Policija je po nalogu USKOK-a ušla u Hrvatski judo savez i izuzela dokumentaciju o trošenju novca i plaćanju računa. Istražuje se poslovanje i transakcije Saveza posljednjih nekoliko godina. Provjerava se je li bilo nezakonitog trošenja novca.

Prema pisanju 24 sata sporno je plaćanje ljetovanja sina glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora i njegove djevojke te nabava skupocjenog automobila koju je u ime Saveza kupila tvrtka koja s njima surađuje, a koji je završio kod supruge počasnog predsjednika Saveza Tomislava Čuljka.

USKOK u Hrvatskom judo savezu - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Oporba jasno upire prstom, vladajući čekaju da institucije obave svoje. Na optužbe je preko odvjetnika Frana Olujića odgovorio i utjecajni HDZ-ovac koji je već deset godina u političkoj mirovini.

"Gospodin Čuljak počasni je predsjednik Hrvatskog judo saveza te kao takav nije odgovorna osoba saveza niti je to ikada bio. Moj klijent ističe kako je sve što on ili njegova obitelj posjeduje stečeno na zakonit način, što je sve vrlo lako provjeriti. Zaključno, moj klijent poziva sve nadležne institucije, kao i istražne organe, da provjere zakonitost i pravilnost rada Saveza i njegova osobnog te u tom smislu u potpunosti podržava današnje priopćenje za javnost Hrvatskog judo saveza", poručio je.

