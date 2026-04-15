Afera potresa Judo savez, oporba upire prstom: "Zna se tko je odgovoran..."
15. travnja 2026. @ 19:59
Među spornim stavkama ističu se plaćanje ljetovanja i kupnja skupocjenog automobila.
Policija je po nalogu USKOK-a ušla u Hrvatski judo savez i izuzela dokumentaciju o trošenju novca i plaćanju računa. Istražuje se poslovanje i transakcije Saveza posljednjih nekoliko godina. Provjerava se je li bilo nezakonitog trošenja novca.
Oporba jasno upire prstom, vladajući čekaju da institucije obave svoje. Na optužbe je preko odvjetnika Frana Olujića odgovorio i utjecajni HDZ-ovac koji je već deset godina u političkoj mirovini.
"Gospodin Čuljak počasni je predsjednik Hrvatskog judo saveza te kao takav nije odgovorna osoba saveza niti je to ikada bio. Moj klijent ističe kako je sve što on ili njegova obitelj posjeduje stečeno na zakonit način, što je sve vrlo lako provjeriti. Zaključno, moj klijent poziva sve nadležne institucije, kao i istražne organe, da provjere zakonitost i pravilnost rada Saveza i njegova osobnog te u tom smislu u potpunosti podržava današnje priopćenje za javnost Hrvatskog judo saveza", poručio je.
Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Dine Ćevid: