Rabljeni automobil kao dobra investicija: Mercedes iz 2021. godine po upola nižoj cijeni

Odlučiti se za kupovinu rabljenog automobila odluka je koja će vam uštedjeti novac, ali tako da ne morate smanjiti očekivanja i kvalitetu vozila koje ćete kupiti. Mogu se pronaći itekako očuvani i dobri automobili u kategoriji rabljenih vozila.

Od novijih do starijih, u ponudi su i najrazličitije vrste i marke automobila. Primjer dobrog ulova je i Mercedes Benz GLC 300d, o kojem možete više saznati na stranici Bijelo Jaje.

Star 5 godina s više od 100.000 kilometara

Auto Pleter u ponudi ima tamnosivi metalik Mercedes-Benz GLC 300d proizveden 2021. godine. Vozilo je od prvog vlasnika, a s njim je napravljeno 108.970 kilometara. U njemu je Dieselov motor snage 180 kW.

Na njegovo dobro stanje utječe i činjenica da je bio garažiran, pa tako i zaštićen od vremenskih nepogoda.

Dolazi s petora vrata, a njegovoj atraktivnosti ide u prilog i automatski panoramski klizni krov.

Luksuzni SUV s brojnom dodatnom opremom

Dodatna oprema nije nužno neophodna, ali tijekom vožnje dobro dođe i olakšava vozaču. Očekivano, u ovom se modelu nalazi navigacija i tempomat koji će pomoći u najrazličitijim situacijama.

Da bi vozaču parkiranje bilo što jednostavnije, tu je i paket za parkiranje s kamerom za vožnju unatrag i aktivnim parkirnim asistentom.

Vožnju će udobnijom učiniti memorijska sjedala, kao i stakla s izolacijom topline i buke. Bez klime, ništa pa je tako i u ovom modelu auta automatska klima.

Da sve bude nadohvat ruke, na upravljaču, koji se može podesiti po visini koja vama odgovara, nalaze se sve potrebne komande. U njemu vas čeka i priprema za mobilni uređaj, koji je postao neizostavni suputnik tijekom vožnje. Osim što će to olakšati vožnju, učinit će ju i sigurnijom.

Sigurnost je bitna

Ugrađen je sigurnosni sistem ABS, a ima i Isofix kako bi se dječje sjedalice bez problema mogle pričvrstiti.

Jedan od zanimljivijih dodataka vezanih za sigurnost koje ćete pronaći u Mercedesu GLC 300d jest sustav za prepoznavanje prometnih znakova i sustav upozorenja za napuštanje prometne trake.

Kamerom se prate oznake na cesti i javlja se zvučni signal kada vozač nenamjerno napusti traku, točnije onda kada se to napravi bez upaljenog žmigavca. Kamere se koriste i da bi uhvatile prometne znakove kraj kojih prođete, a koje će vam se onda pojaviti i na zaslonu, da vam slučajno koji ne promakne.

Tempomat s funkcijom kočenja automatski će održati zadanu brzinu, a po potrebi koči vozilo na nizbrdicama ili kada se približi sporijem vozilu ispred sebe. Takvi su sustavi tu za sigurnost u vožnju, ali i da bi vožnja bila jednostavnija i ugodnija.

Ispravnost vozila i garancije

Kako bi se osigurala ispravnost vozila, provjerila ga je neovisna stručna institucija. Uz to dolazi i s nekoliko garancija, od garancije na ispravnost identiteta vozila do ispravnosti prijeđenih kilometara.

Ovaj Mercedes-Benz GLC 300d prodaje se po cijeni od 42.999 eura, što je dobra ponuda ako se uzme u obzir da je cijena ovakvog novog vozila s dodatnom opremom oko 88.200 eura. Dodatne informacije o vozilu pogledajte na stranici Bijelo Jaje.

